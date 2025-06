En jaque gobierno de Sánchez por audios de extorsión de colaboradores más cercanos

Madrid.- Las grabaciones aportadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta corrupción en el corazón del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en el núcleo duro del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confirmaron la existencia de una trama que se remonta al año 2014, cuando sólo operaba en Navarra, y que se extendió a raíz de la llegada al poder de Sánchez y sus tres colaboradores involucrados en la red de extorsión: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Mientras más se escuchan y reproducen los audios, en los que lo mismo hablan de las virtudes o defectos de las trabajadoras sexuales que tenían en nómina permanente que de las comisiones o “mordidas” que tenían que repartirse, arrecían las críticas al presidente Sánchez por su comparecencia de ayer, en la que se limitó a pedir “perdón” y anunció una “auditoria externa” de las cuentas del partido para confirmar que no ha habido una financiación irregular, una sospecha que se desprende de la propia investigación.

Nunca antes, quizá por las nuevas tecnologías, se había desnudado con tanta crudeza una red de corrupción política en España en el corazón mismo de la presidencia del gobierno. Sánchez asumió el poder en la moción de censura del 2018 y junto a él llegaron sus tres principales colaboradores, con quienes recorrió el país para convencer a las bases de su partido de las bondades de su proyecto.

A José Luis Ábalos lo hizo secretario de Organización del partido y ministro de Fomento, que es además el que más recursos de obra pública maneja. A Koldo Garcia lo nombraron asesor de Ábalos, pero en realidad fungía como el operador en la sombra de la red corrupta. Y, finalmente, Santos Cerdán, el último en caer y quien se presentaba como el hombre de mayor confianza del presidente Sánchez, lo nombró secretario de Organización del PSOE tras la defenestración de Ábalos y, antes de eso, le encomendó las tareas más delicadas y secretas de negociación para conseguir el poder, es decir con los independentistas catalanes y el ex presidente Carles Puigdemont, y con los diputados de Bildu. Cerdán era el encargado de viajar a Suiza o a Waterloo para los acuerdos con el nacionalismo catalán, que fue el que finalmente desbloqueó la reelección de Sánchez, quien en los comicios de julio del 2023 quedó por detrás del derechista Partido Popular (PP) por más de 300 mil votos y 16 diputados menos.

Las grabaciones se incorporaron al amplío informe, de más de 500 páginas, y en las últimas horas se han reproducido como la pólvora en los medios de comunicación. En ellos se escuchan con nitidez diálogos como estos:

“José Luis Ábalos: Yo qué sé Koldo. Yo solo sé que no tengo un puto duro (dinero). Pero, pero, no sé, que voy con 50 euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas.

Koldo García: Pues tu hijo tiene que tener dinero tuyo… por cojones.

José Luis Ábalos: Sí, me va dando mil, cuatro mil… y aun así, aun así, la verdad es que me he fundido mucho, solamente en alquileres yo me he gastado un huevo. Y he estado en Madrid… un huevo… y con más de cincuenta y tantos mil.

Koldo García: Pero que no te gastas 470 mil euros.

José Luis Ábalos: ¿Cómo?

Koldo García: Si no te gastas 470 mil euros en dos años (tose)… no me jodas.

José Luis Ábalos: No, pero cuatrocientos y pico mil cuando él me da… Le tengo que llamar para decir que me tiene que ingresar mil pavos al mes”.

O se escuchan frases como “el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada. Y a mí me debe 130 más otros 100. El hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía [sic], ¿vale?. Y a mí se me están hinchando los cojones», advierte Koldo a Ábalos. Y así hasta un sinfín de diálogos de todo tipo, la mayoría relacionados con el pago o el cobro de comisiones ilegales, pero también de la contratación de prostitutas, que algunas de ellas les consiguieron de forma permanente empleos públicos de entes del Estado que estaban bajo su supervisión cuando eran ministros o altos cargos del partido. Como cuando dicen: “A ti te gusta más Ariatna, pero la Carlota se enrolla que te cagas”.

En medio de este escándalo, el más grave desde que Sánchez asumió el poder en el 2018 bajo la promesa de “regenerar” la democracia ante los gravísimos casos de corrupción del anterior ejecutivo y del derechista PP, aumenta el clamor para que Sánchez no se limite a pedir perdón y a hacer una auditoría de sus cuentas.

Algunos de sus aliados parlamentarios, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) el Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclaman una comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la situación. Y al interior del PSOE surgen voces críticas, como la del alcalde de León, José Antonio Diez, quien afirmo que “no se puede mirar hacia otro lado, diciendo que no sé nada o que las responsabilidades son de otros. No sé como habrán llegado al partido pero al señor Ábalos y a Santos Cerdán no les nombré yo, ni fueron conmigo recorriendo en coche España para ganar unas primarias, alguien tendrá algo que ver”.