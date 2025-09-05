En Instituto D’Amicis protestan por admisión de adolescente presuntamente involucrado en asesinato de Lomas de Angelópolis

Padres de familia del Instituto D’Amicis, en Cholula, expresaron su rechazo por la supuesta incorporación de un estudiante de segundo de secundaria, presuntamente involucrado en un homicidio de Natalia Sonia Andrade, ciudadana argentina, perpetrado hace tres meses en Lomas de Angelópolis.

En un comunicado dado a conocer esta mañana, los progenitores advierten que la presencia del menor dentro del plantel genera temor e inseguridad en la comunidad escolar, pues consideran que su ingreso representa un riesgo para sus hijos.

Los paterfamilias señalaron que han optado por no enviar a los estudiantes a clases como medida de protesta hasta que la dirección del colegio responda con acciones concretas.

Los firmantes recordaron a las autoridades educativas de la institución que las leyes mexicanas obligan a garantizar un entorno seguro para los alumnos.

Citaron los artículos Tercero y Cuarto de la Constitución, así como diversos apartados de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que establecen la obligación de priorizar el interés superior de la niñez y asegurar espacios libres de violencia.

Entre los puntos destacados, mencionaron el Artículo 57 de la LGDNNA, que compromete a las escuelas a ofrecer ambientes protectores, y el Artículo 42, que ordena la aplicación de medidas especiales cuando la seguridad de los estudiantes esté en riesgo.

Los inconformes exigieron una respuesta puntual de la directiva del Instituto D’Amicis para esclarecer qué medidas se adoptarán, subrayando que su interés es mantener la institución como un espacio confiable, seguro y libre de violencia.

Hasta ahora no hay una respuesta del centro educativo.

En marzo de 2025, Natalia fue encontrada sin vida en su domicilio del fraccionamiento Clúster Querétaro tras ser víctima de un ataque que dejó un traumatismo en la cabeza, causado por un menor de 12 años .

De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, el adolescente habría ingresado a la casa de Natalia como parte del reto viral “three-passing challenge”, impulsado por compañeros que lo hostigaban. La presión lo llevó a irrumpir en la vivienda, donde habría cometido el crimen . Las cámaras de seguridad captaron al menor con pasamontañas dentro de la casa, lo que fue determinante para vincularlo a proceso .

En junio de 2025, el menor fue vinculado a proceso en una audiencia especializada para adolescentes. Se le impusieron medidas cautelares: prohibición de salir del estado, vigilancia de sus tutores, restricción para acercarse a testigos y mantener comunicación con ellos . El plazo para el cierre de investigaciones venció el 18 de agosto.