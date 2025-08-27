Miércoles, agosto 27, 2025
NoticiasSalud

En hospitales de la Sierra Norte y Nororiental solo se cubre 40% de los servicios por falta de personal e insumos: activista

En nosocomios del norte de la entidad predominan la falta de médicos y quirófanos fuera de servicio

Las organizaciones sociales urgen intervención federal en todos los hospitales de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla
Las organizaciones sociales urgen intervención federal en todos los hospitales de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Federación debe intervenir de manera integral no solo en el Hospital General de Cuetzalan, sino todos los nosocomios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, advirtió Leticia Reyes Juárez, coordinadora de organizaciones por la salud.

La también activista denunció en entrevista que la carencia de médicos especialistas, insumos básicos y la ausencia de residentes, en áreas como la de ginecología, genera que solo se resuelva 40 por ciento de las necesidades hospitalarias, cuando con el personal adecuado podría atenderse hasta 70 por ciento.

Leticia Reyes añadió que en los hospitales serranos hay saturación hospitalaria, generando que las familias tengan que pagar gastos de traslados de sus pacientes, por cuando menos 900 pesos, y que enfermos sean rechazados ante la falta de ambulancias o por quirófanos fuera de servicio.

Este señalamiento se da mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el hospital de Cuetzalan será objeto de una intervención federal para mejorar su funcionamiento.

Para Reyes Juárez, la promesa presidencial de fortalecer el hospital del citado Pueblo Mágico será insuficiente si no se atiende el rezago que prevalece en las unidades de salud del Norte del estado.

Lee: Fuera de servicio ambulancias del hospital de Cuetzalan; están en malas condiciones, denuncia activista

“No son solo necesidades específicas, se trata de una crisis sistémica que afecta desde el acceso a especialistas hasta la disponibilidad de quirófanos y recursos básicos”, puntualizó.

Expuso que hay casos documentados de embarazadas y pacientes de Cuetzalan que, a pesar de su gravedad, deben trasladarse por sus propios medios a hospitales de otros municipios.

La crisis hospitalaria, abundó, se agrava en temporada vacacional o en ausencias de los pocos especialistas, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población. Para Reyes Juárez, resulta indispensable cubrir guardias los siete días de la semana y no dejar sin quirófanos ni personal a los hospitales, puesto que es un derecho de los pacientes.

“No son sólo necesidades específicas, se trata de una crisis sistémica que afecta desde el acceso a especialistas hasta la disponibilidad de quirófanos y recursos básicos”, dijo.

Expuso que recientemente el Hospital General de Cuetzalan enfrentó cortes de energía, pero la planta de emergencia resolvió en minutos el problema.

Sin embargo, en el Hospital Integral de Ayotoxco de Guerrero, la falla eléctrica duró alrededor de 15 días, lo que puso en riesgo la conservación de vacunas y materiales estériles, obligando a trasladar insumos y ocasionando luz parcial en el nosocomio. Solo una manifestación de personal logró la solución, revelando el abandono de las autoridades.

La activista enfatizó que los problemas más graves suelen volverse visibles hasta que se difunden públicamente: “No solo basta con decirlo, tenemos que hacerlo visible porque ya tocamos todas las puertas y no se escuchó; por eso salimos y exponemos la información”, explicó.

Temas

Más noticias

Nacional

Niegan amparo a Silvano Aureoles contra nuevas órdenes de aprehensión

La Jornada -
César Arellano García Ciudad de México. La orden de aprehensión contra el exgobernador de Michocán, Silvano Aureoles, prófugo de la justicia continúa vigente, luego de que...
Nacional

Ausencia de ministros y consejeros marcan último informe de Piña al frente de la SCJN

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. Entre notorias ausencias de ministros, representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, consejeros electorales y de la Judicatura, la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

En hospitales de la Sierra Norte y Nororiental solo se cubre el 40% de los servicios por falta de personal e insumos

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La federación debe intervenir de manera integral no sólo en el Hospital General de Cuetzalan, sino todos los nosocomios de la Sierra Norte y...

Es “un fracaso” el nuevo sistema de salud IMSS-Bienestar, reprocha el MST; falta personal, medicinas e insumos, señala

Guadalupe de La Luz Degante -
El nuevo sistema de salud IMSS-Bienestar "es un fracaso", porque los compromisos del gobierno para cubrir el abasto de medicinas, materiales y personal suficiente,...

Suspende cirugías el Hospital General de Tehuacán, ahora por falta de material para el quirófano

Elizabeth Rodríguez Lezama -
A la falta de insumos y adeudos de prestaciones a los trabajadores, en el Hospital General de Tehuacán se suma ahora la suspensión de cirugías...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025