En hospitales de la Sierra Norte y Nororiental solo se cubre 40% de los servicios por falta de personal e insumos: activista

La Federación debe intervenir de manera integral no solo en el Hospital General de Cuetzalan, sino todos los nosocomios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, advirtió Leticia Reyes Juárez, coordinadora de organizaciones por la salud.

La también activista denunció en entrevista que la carencia de médicos especialistas, insumos básicos y la ausencia de residentes, en áreas como la de ginecología, genera que solo se resuelva 40 por ciento de las necesidades hospitalarias, cuando con el personal adecuado podría atenderse hasta 70 por ciento.

Leticia Reyes añadió que en los hospitales serranos hay saturación hospitalaria, generando que las familias tengan que pagar gastos de traslados de sus pacientes, por cuando menos 900 pesos, y que enfermos sean rechazados ante la falta de ambulancias o por quirófanos fuera de servicio.

Este señalamiento se da mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el hospital de Cuetzalan será objeto de una intervención federal para mejorar su funcionamiento.

Para Reyes Juárez, la promesa presidencial de fortalecer el hospital del citado Pueblo Mágico será insuficiente si no se atiende el rezago que prevalece en las unidades de salud del Norte del estado.

“No son solo necesidades específicas, se trata de una crisis sistémica que afecta desde el acceso a especialistas hasta la disponibilidad de quirófanos y recursos básicos”, puntualizó.

Expuso que hay casos documentados de embarazadas y pacientes de Cuetzalan que, a pesar de su gravedad, deben trasladarse por sus propios medios a hospitales de otros municipios.

La crisis hospitalaria, abundó, se agrava en temporada vacacional o en ausencias de los pocos especialistas, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población. Para Reyes Juárez, resulta indispensable cubrir guardias los siete días de la semana y no dejar sin quirófanos ni personal a los hospitales, puesto que es un derecho de los pacientes.

Expuso que recientemente el Hospital General de Cuetzalan enfrentó cortes de energía, pero la planta de emergencia resolvió en minutos el problema.

Sin embargo, en el Hospital Integral de Ayotoxco de Guerrero, la falla eléctrica duró alrededor de 15 días, lo que puso en riesgo la conservación de vacunas y materiales estériles, obligando a trasladar insumos y ocasionando luz parcial en el nosocomio. Solo una manifestación de personal logró la solución, revelando el abandono de las autoridades.

La activista enfatizó que los problemas más graves suelen volverse visibles hasta que se difunden públicamente: “No solo basta con decirlo, tenemos que hacerlo visible porque ya tocamos todas las puertas y no se escuchó; por eso salimos y exponemos la información”, explicó.