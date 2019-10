En horario inhábil, golpean a empleado de la concesionaria por intentar cortar el servicio de agua

Este sábado, en un horario inhábil, vecinos de la colonia Pilares golpearon a un trabajador de la empresa Concesiones Integrales, de nombre Ernesto Zamora, para impedir el corte del servicio del agua y drenaje a un usuario en la calle 24 Sur y 7 Oriente.

Para evitar una sanción del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el agraviado, que resultó con fractura de mandíbula, fue trasladado a la clínica particular “Los Pilares”, que se ubica al sur de la ciudad de Puebla.

Lo anterior por indicaciones de la directora de Atención Ciudadana de la compañía, Marisol Aguilar Sánchez.

La agresión fue difundida a través de redes sociales este fin de semana por el mismo compañero de trabajo que lo acompañó al corte del servicio.

Los trabajadores culparon a Marisol Aguilar de la violación a sus derechos laborales, pero también de las lesiones causadas al personal.

Denunciaron que los empleados de la concesionaria son obligados a trabajar durante los fines de semana para que cumplan las metas que les impone la compañía.

De paso, informaron que al personal no se le paga los días sábados ni domingos; tampoco las horas extras por esta labor.

Aseguraron que la persona que resultó lesionada no fue trasladada a una clínica del IMSS por temor a que el instituto interpusiera una sanción a la empresa concesionaria.

Relataron que un desconocido salió de un negocio de lavandería en Plaza del Sol, y se fue directo a los golpes contra el trabajador, que tuvo que ser hospitalizado.

“Necesitamos que nos apoyen porque el señor salió y se metió corriendo a la lavandería que se ubica en la 7 Oriente y la 24 Sur”, se escucha en la videograbación de 56 segundos que logró captar a Ernesto Zamora arrodillado en un charco de sangre.

“Me desmadró los dientes”, señaló la víctima, mientras muestra la boca a la cámara del teléfono celular desde donde se capturaron las imágenes.

“Le enchuecó los dientes, se los sumió; apóyenos por favor, estamos aquí en la Plaza del Sol”, pidieron auxilio.

Los declarantes dijeron que la empresa no solo no se hizo responsable de las lesiones, sino que además no le pagará al trabajador estos días de convalecencia.

De manera extraoficial se supo que la concesionaria interpondrá una denuncia penal en contra del agresor.

A dos meses de que concluya el año, denunciaron que la compañía obliga al personal a realizar cortes del servicio de agua y drenaje en una jornada laboral extenuante de 12 horas diarias.

Finalmente, argumentaron que la jornada de trabajo es de 8 a 17 horas, y que por las tres horas extras que laboran al día no se les paga.