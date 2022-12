En homenaje a Barbosa, AMLO recordó que el morenovallismo cometió fraude en 2018

En el discurso que pronunció durante el homenaje de cuerpo presente al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que el fallecido mandatario estatal fue tenaz en la lucha, al punto que se sobrepuso a un fraude electoral en 2018 y también fue quien originalmente concibió la marcha que se realizó el 27 de noviembre pasado en la Ciudad de México, la cual congregó a un millón 200 mil simpatizantes del movimiento obradorista.

En Casa Aguayo, sede del gobierno estatal de Puebla, López Obrador recordó que hace cuatro años “Miguel fue el candidato” del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura poblana, en contra de la panista Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa del exmandatario y a la sazón senador, Rafael Moreno Valle Rosas.

- Anuncio -

“Salimos muy bien”, dijo López Obrador sobre la campaña de Barbosa, quien “enfrentó todo el aparato. Desde entonces, y por eso los resultados que conocemos, luego vino otra oportunidad y lo mismo, querían que ya no participara. Dijimos: no, él ya ganó la encuesta, ya fue candidato, nosotros sostenemos que ganó la gubernatura y que hubo fraude, ¿por qué no va a ser él el candidato?, y triunfó”.

Luego, el presidente afirmó sobre el finado: “Puedo asegurar que hizo un buen gobierno, trabajamos juntos, vine muchas veces a Puebla”.

- Anuncio. -

López Obrador también mencionó que, luego de la marcha que organizaron el PRI, PAN y PRD con representantes de la derecha y el empresario Claudio X González, para supuestamente defender al Instituto Nacional Electoral (INE), fue Luis Miguel Barbosa Huerta quien planeó hacer otra para defender a la Cuarta Transformación Pública del País.

“Era tan afín a nuestra causa que él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha, y ya la había convocado. Y yo estaba pensando en un informe nada más con miembros del gabinete, pero ya ven cómo son nuestros adversarios, muy provocadores, y se convocó a la manifestación, a la marcha, pero la iniciativa original fue de Miguel”, expresó.

- Anunio.. -

Ante la presencia de la esposa del gobernador Barbosa Huerta, Rosario Orozco Caballero; sus hijos Rosario y Miguel, familiares, mandatarios estatales, integrantes de los gabinetes federal y estatal y representantes de partidos políticos a nivel nacional, López Obrador recordó el episodio en que Barbosa Huerta le ganó la candidatura de Morena al entonces ex rector de la Universidad de las Américas Puebla, Enrique Cárdenas Sánchez:

“En ese entonces había que decidir sobre la candidatura de nuestro movimiento en Puebla y, como teníamos una política de apertura, también se invitó a ciudadanos sin partidos, de lo que se conoce como la sociedad civil, y recuerdo que uno de estos ciudadanos tenía, y considero que sigue teniendo, buena fama pública en Puebla; había participado como rector en una universidad y tenía aceptación, sobre todo en clases medias. Y quería ser él el candidato, y le dijimos que sí, pero que la condición era que él que aceptara participar en una encuesta para que fuese el pueblo el que decidiera. Miguel quería participar, pero como sentía que estaba llegando, me mandó a decir que lo que yo decidiera. Eso suele escucharse y suceder en política cuando hay confianza, y le dije que yo no podía quitarle el derecho de participar en la encuesta, que si él tenía interés, que participara”.

López Obrador abundó: “Se realizó la encuesta y ganó Miguel la encuesta, porque pues puede ser que se tenga buena fama y se es conocido en sectores, pero para ganar una encuesta se necesita tener un conocimiento de todo el pueblo. A veces, de manera muy clasista se piensa que es el llamado círculo rojo los que deben de decidir, que el pueblo raso no cuenta, y están equivocados porque la democracia es la participación de todos en condiciones de igualdad, se vale lo mismo rico o pobre, y es la mayoría la que decide”.

“Entonces, gana Miguel y se enoja el que pierde -abundó López Obrador-, aparentemente muy sensato, muy educado y consecuente, pero cuando no hay convicciones, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, se es muy individualista, muy egoísta y sale el cobre, brota lo que realmente es la persona. Pueden estar hablando en el discurso que ellos quieren servir y lo que más les importa es el bienestar de la gente, pero eso es pura demagogia o, como se dice coloquialmente, puro rollo; a la hora de la verdad es cuando se demuestra si se lucha por la democracia, si se es demócrata auténtico o simplemente se simula y sólo se piensa en el bienestar o en el interés personal”.

Tras su discurso, el presidente de México, en compañía de los titulares de las secretarías de Gobernación, Adán Augusto López; Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de la Marina, Rafael Ojeda Durán; montó una guardia de honor junto al féretro del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Al tomar la palabra, la esposa de Miguel Barbosa Huerta, Rosario Orozco Caballero destacó que, desde su toma de protesta, el gobernador buscó cambiar a Puebla bajo la visión de la Cuarta Transformación y los principios que promueve el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien siempre agradeció por respaldarlo como candidato a la gubernatura de Puebla y posteriormente como titular del Ejecutivo.

Recordó que Miguel Barbosa Huerta fue un hombre que siempre estuvo preocupado por cumplir la ley a cabalidad, combatir la corrupción de una manera contundente y poner en primer lugar el bienestar de las y los poblanos. Asimismo, fue el primer gobernante de la entidad en apoyar realmente al campo, así como a otros sectores de la sociedad que fueron olvidados en el pasado.

En el homenaje estuvieron presentes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; los gobernadores de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; Quintana Roo, Mara Lezama; Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; Sonora, Alfredo Durazo Montaño; Oaxaca, Salomón Jara Cruz; Sinaloa, Rubén Rocha Moya y, Zacatecas, David Monreal Ávila.

Asimismo, los secretarios federales de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; Energía, Rocío Nahle; Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; Trabajo, María Luisa Alcalde Luján; Educación Pública, Leticia Ramírez Anaya; Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores y Economía, Raquel Buenrostro Sánchez. Además, los directores generales del IMSS y la CFE, Zoé Robledo y Manuel Bartlett Díaz.

Asistieron también el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo; la diputada federal, Yeidckol Polevnsky; así como integrantes del gabinete estatal, legisladores locales, integrantes de organismos y presidentes municipales.