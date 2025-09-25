Jueves, septiembre 25, 2025
En foro de la reforma electoral, Nadia Navarro pide financiamiento mayor a 2% a partidos locales

La dirigente del PSI alega que es inconstitucional que no se les aumente el recurso por no contar con representación en el Congreso del estado

Nadia Navarro solicita en audiencia pública equidad en el financiamiento para partidos locales. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

En el marco de la audiencia pública para la reforma electoral en Puebla, la dirigente del partido Pacto Social de Integración (PSI), Nadia Navarro Acevedo, demandó este miércoles una asignación mayor y equitativa de financiamiento para los partidos políticos locales.

Para el año 2026, el PSI –que obtuvo registro en 2013 y que se alió al entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle– tiene proyectado recibir 7 millones 433 mil 618 pesos.

En el Museo Internacional Barroco (MIB), donde se llevó a cabo el foro nacional, evitó dar una postura sobre la desaparición de los legisladores plurinominales, por la vía que ella llegó a una curul.

En su lugar, alegó que actualmente a los partidos locales se les destina únicamente 2 por ciento de las prerrogativas totales, una cifra que la legisladora calificó como una “enorme desventaja”.

Navarro Acevedo dijo que el esquema de financiamiento, que exige contar con representación en el Congreso para acceder a mayores recursos, es inconstitucional.

“Sostenemos la inconstitucionalidad, toda vez que ni en el artículo 41 de la Constitución ni en el 116 se exige contar con la representación en el Congreso para acceder al financiamiento bajo el esquema 30-70”, señaló.

Dijo que este esquema distribuye el 30 por ciento de los recursos de forma equitativa y el 70 por ciento restante según la votación obtenida.

La dirigente del PSI enfatizó que esta medida impone una restricción no prevista por la Constitución, lo que, a su juicio, viola los principios de igualdad, certeza jurídica, legalidad y equidad.

Calificó la situación como una “doble condicionante injustificada” que limita el derecho de los partidos a acceder de manera equitativa al financiamiento público.

“La representación que un partido político puede obtener en el órgano legislativo no necesariamente refleja su fuerza electoral, porque existen factores que pueden incidir en la obtención de curules, a pesar de haber obtenido la votación mínima, como lo son las alianzas y las coaliciones electorales”, explicó Navarro.

Lo anterior, citando los casos de los partidos Fuerza por México y Nueva Alianza en Puebla.

Piden anulación de elecciones por violencia política de género

Entre el grupo de ponentes, llamó la atención la propuesta de la exconsejera del Instituto Electoral del Estado (IEE), Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, quien pidió la anulación de las elecciones en aquellos municipios, donde se compruebe que los candidatos incurrieron en violencia política contra las mujeres con razón de género.

“Resulta necesario fortalecer el marco jurídico, incorporando como causal expresa la violencia política contra las mujeres en razón de género, plasmando la causal en el marco normativo”, destacó.

Dijo que esta propuesta representa “una herramienta poderosa” para erradicar e inhibir la violencia política de género, disuadiendo las acciones dolosas de los actores y actoras contra las mujeres.

Alejandra Gutiérrez abundó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha emitido algunas sentencias por las elecciones en el Estado de México, donde la resolución determinó que “la violencia política contra las mujeres atenta directamente contra la democracia”.

Además, arguyó que la violencia política contra las mujeres “es un desestabilizador del acceso igualitario de oportunidades”, señalando con claridad que una elección no puede ser válida cuando una candidata es agredida.

