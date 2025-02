En Florida, aconsejan a niños migrantes callar

Miami. Aquí en la punta sureña de Estados Unidos, defensores de derechos civiles y organizaciones comunitarias están aconsejando a los niños guardar silencio si las autoridades llegan a sus escuelas, a los parques donde juegan o a sus casas, para evitar delatar a sus amigos o familias indocumentadas, mientras grupos de bienestar social advierten que habrá consecuencias de salud mental entre los menores bajo el nuevo clima de temor por arrestos y deportaciones.

Estamos hablando con los gremios de maestros para capacitarlos y que puedan recordarle a los niños que aun si agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) se presentan con una orden judicial, tienen derechos constitucionales, incluido el de no responder preguntas , explica Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés). “Queremos también que los padres de familia que no son inmigrantes puedan tener esa conversación difícil con sus hijos (sobre lo que está ocurriendo con las nuevas medidas)… hemos tenido a familias que nos dicen: ‘soy estadunidense, mi hijo es estadounidense, no somos inmigrantes, pero mi hijo tiene miedo’”.

En entrevista con La Jornada, la directora de esta coalición estatal conformada por unas 80 organizaciones de defensa de derechos inmigrantes en Florida explica que los niños tienen miedo de salir a jugar en lugares públicos porque temen que sus amigos serán detenidos. Saben, por ejemplo, que uno de sus amigos habla otro idioma, y que por ello podría ser arrestado por ICE. Los están traumatizando .

Ausentismo en los planteles

Hemos hablado con juntas escolares que nos dicen que están viendo un incremento en las ausencias de estudiantes. Hay iglesias donde la gente ya no llega a misa por temor a una redada, sobre todo en las iglesias haitianas , informa Petit. Llamadas a las líneas de asistencia de FLIC se han incrementado con la mayoría de personas que están buscando asesoría y asistencia legal o gente reportando que la migra se llevó a un familiar y no saben dónde ubicarlo, preguntan si podemos vincularlos con un abogado que podría ayudar en encontrarlo .

Durante los últimos tres meses, las 80 organizaciones que integran a FLIC han conformado ejes comunitarios en los que la gente puede protegerse y también buscar aliados en sus comunidades, colonias y pueblos. “Algo que decimos es que hay que buscar a gente blanca, que usen sus privilegios para defender a los vulnerables, y no suponer que por no ser inmigrantes no te apoyan… No podemos continuar sólo hablando y organizando entre nosotros. Con algunos ni es necesaria esa conversación (ya están apoyando), con otros, pues va a tardar, pero lo necesitamos hacer”, explicó.

La sede de FLIC está en un centro comercial en una colonia pobre de Miami. Todos nuestros miembros trabajan de alguna manera con migrantes. Algunos son grupos de base, otros brindan servicios directos, también tenemos grupos religiosos, sindicatos, defensores de derechos de la mujer, de trabajadores y de vivienda; y es como siempre digo, los inmigrantes son parte de todo .