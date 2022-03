En Filadelfia, la fotógrafa Rebeca Martell ofrece un testimonial de sí misma y del otro

Night is the New Day es el nombre de la exposición que la fotógrafa poblana Rebeca Martell expone en Filadelfia gracias al apoyo de la comunidad artística de esta ciudad estadunidense, que abrirá el paso a otra muestra colectiva que será montada para abril en una galería del centro de la misma ciudad.

Por medio de una veintena de fotografías en blanco y negro, una muestra de ellas montadas en el sitio electrónico https://rebecamartell.wixsite.com/doom/night-is-the-new-day, la artista “ofrece un testimonial de una mirada que se presenta en carne viva frente a los otros y ante su propio proceso de auto reconocimiento”.

En el texto de sala, Liliana Marcos señala que en esta serie fotográfica “Rebeca Martell evoca al reconocimiento y a la extrañeza que experimenta la mirada en el exilio”.

Indica que “entre la sorpresa y la nostalgia, transita hacia la redefinición de sí misma, explorando cautelosamente los lugares y las personas que los habitan”.

Marcos, miembro de la galería experimental Liliput que Rebeca Martell y Devin Cohen dirigen aquí en Puebla, anota que la cámara de la artista se convierte en “el vehículo que interviene entre su mirada y la del otro, donde los rostros no se reconocen, donde la falta de nitidez en las imágenes”.

Esto, indica, “es la metáfora de la distancia entre la artista y los seres que habitan su realidad: la artista se sirve de la ausencia de luz para difuminar su propio acto de mirar”.

Apunta además que el trabajo de Rebeca Martell no sólo sublima sus emociones, sino que también es una caminata solitaria a “los recuerdos que habitan en la memoria”. De igual forma, considera que son “una evocación a lo que la oscuridad oculta al ojo, a lo que no se puede percibir a simple vista”.

Liliana Marcos destaca que la fotógrafa hace uso de cámaras de plástico para retratar sus días de autoexilio, haciendo una “conexión entre la mirada y el alma, justo ahí donde aparece lo que no se puede mostrar a simple vista, donde asoma la imagen desde la parte más lejana del inconsciente”.

Destaca que este domingo 27 de marzo, la exposición fue el marco de una lectura de poesía compuesta por mujeres poetas como Cassie McDonald, de Nueva Jersey, y otras autoras de México y Filadelfia, un acto que tuvo el acompañamiento musical del legendario saxofonista Elliot Levin, reconocido en el puente creativo México – Filadelfia.

También como acto paralelo a la estancia de Rebeca Martell en Filadelfia, fue la publicación de un libro compilado por el escritor mexicano Carlos Pérez Sámano quien durante todo un año estuvo dando talleres de poesía a migrantes latinoamericanos.

El resultado de esos talleres fue el libro Una raíz compartida, en el que se compilan los poemas de algunos de los participantes; entre ellos, destaca la participación de Devin Cohen, quien escribió acerca de la amarga experiencia que tuvo en materia de migración en Mérida.

El libro, que cuenta con las ilustraciones del artista poblano Emmanuel Tanús, se presentará el próximo 2 de abril en el Museo Penn, en Filadelfia.