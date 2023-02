A Chelo

En algún momento durante el baño al realizarse una autoexploración de seno, en el izquierdo, notó una bolita blanda, casi imperceptible. En fá agendo cita con su doctora y llamó a su prima para que la acompañara. En fá se arregló para llegar puntual y pasó su prima por ella.

Las noticias no eran agradables: no era un ganglio inflamado como ella suponía; era un tumor pequeño que había que extirpar y analizar para saber qué proseguía. Con estudios y análisis en mano, la médica aseguró que el tumor estaba enquistado, pero no había que confiarse y agendo su intervención.

Mientras transcurrió el tiempo, su prima le sugirió que tomara una serie de remedios naturistas y populares que promocionan quitar el cáncer, sin consecuencias para el organismo. Obediente y disciplinada, se tomó todos los remedios, habidos y por haber, para aminorar los riesgos que el tumor fuera canceroso.

Su cirugía en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estaba agendada muy temprano, por lo que se internó la noche anterior. Estaba tranquila y confiada de que sus oraciones, las de familiares y amigos, así como los remedios que se había tomado religiosamente, ayudaran a que el tumor fuera benigno.

Esa madrugada la subieron a la camilla y la llevaron a la sala de operaciones. El auxiliar del cirujano debía asegurarse de preparar el seno correcto para la operación y detectar el lugar exacto del tumor. Usó un aparato especial y el tumor no aparecía. Checaron ambos senos, por si acaso, y el tumor no aparecía por ningún lado. Estupefactos la dieron de alta y le dijeron que tendrían que darle seguimiento.

Feliz, ella, familiares y conocidos, celebraron la vida y su salud, y ella continuó con su cambio de dieta e indicaciones recomendadas desde el descubrimiento de la protuberancia.

Pasaron los meses: ella seguía metódicamente todo lo que la había ayudado a que el tumor desapareciera, continuaba con sus chequeos cada vez que la citaban para darle seguimiento.

Llegó el día ocho meses después, el tumor reapareció en los estudios, más grande. ¿Qué había pasado? La oncóloga le dijo que la supuesta desaparición del tumor meses atrás, no era real y se debía, lo más seguro, a que el aparato del IMSS no funcionaba; ahora el tumor había crecido y era más urgente operarlo.

¡Se le cayó el cielo encima! Había rezado porque la bolita fuera sólo un ganglio inflamado; había agradecido al cielo que el médico auxiliar hubiese seguido el protocolo para asegurarse dónde exactamente estaba el tumor para extirparlo; se sentía correspondida con el cielo por su disciplina de rezos y de tomar todos los remedios sin importar gastos onerosos; ¡había cantado loas a Dios al saber que el tumor había desaparecido! Nunca pudo prever que el aparato de resonancia magnética en una sala de operaciones no funcionara.

Se le cayó el cielo encima: nada era verdad más que el tumor seguía ahí, más grande y con mayor urgencia en sacar: ¡otra vez Dios no fallaba, pero el ser humano sí! ¿Qué le quedaba? Lo único que siempre tuvo; su incondicional fe en Dios, su infinito amor a la vida, continuar haciendo todo lo que está en sus manos para que la operación sea un éxito; su insondable esperanza que el tumor no sea canceroso, y dado que la vida sigue, con ella o sin ella, ¡que no le falte alegría de vivir! Todo esto, ¡en fá!, con inmensa fe en Dios y amor a la vida.

