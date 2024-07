En EU, 5.1 millones de mexicanos indocumentados

Washington y Nueva York. Los nacionales mexicanos siguen conformando casi la mitad de la población indocumentada en Estados Unidos y también siguen como el grupo más grande de nuevos inmigrantes, pero el número total de mexicanos indocumentados se ha desplomado en los últimos 15 años según nuevos cálculos elaborados con datos oficiales por el Migration Policy Institute (MPI).

Trabajando con demógrafos en la Universidad Estatal de Pensilvania, la organización de investigaciones con sede en Washington calcula que la población total de inmigrantes sin papeles viviendo en Estados Unidos fue 11.3 millones en 2022, una cifra que supera la del año anterior por unos 100 mil. Este crecimiento es resultado en parte de grupos grandes de migrantes procedentes de Nicaragua, Venezuela, Colombia y Haití, Europa y África, reportan los investigadores Ariel G. Ruiz Soto, Julia Gelatt y Jennifer Van Hook en el nuevo informe emitido este jueves.

Este crecimiento ha sido moderado por una reducción en el número de mexicanos indocumentados en Estados Unidos. “La población inmigrante mexicana no autorizada se ha estado encogiendo por más de 15 años, y con su total de 5.1 millones en 2022, es ahora un 34 por ciento menor que los 7.7 millones que alcanzó justo antes de la Gran Recesión de 2008-2009”, escriben los autores, que señalan que esa reducción continúa pero ahora a un paso menor.

En 2007, señalan, los mexicanos eran un 64 por ciento de la población inmigrante indocumentada en Estados Unidos y pero para 2022 esa cifra se redujo a representar solo un 45 por ciento del total. Los analistas señalan que esta población no es estable, y más bien es caracterizada por cambios en el número de ingresos y regresos. “Por ejemplo, más inmigrantes mexicanos indocumentados se ha ido de Estados Unidos cada año desde 2008 que [el número] que ha llegado en ese periodo para sumarse a la población indocumentada”.

El cambio más notable en la población indocumentada mexicana, según estos expertos, sucedió como resultado de la recesión mundial de 2008-2009. Los mexicanos que ingresaron a Estados Unidos en los noventas y a principios de este siglo para trabajar en construcción, agricultura y el sector de servicios se encontraron con la desaparición de muchos empleos. A la vez, otro factor han sido cambios en México.

“Reducciones en el tamaño de familias redujo la presión para que la gente trabajara en el extranjero para apoyar a sus familias, y oportunidades de empleo locales empezaron a incrementarse al crecer la economía mexicana. Visas ampliadas para jornaleros agrarios y un incremento en el nivel de educación en México que mejora el acceso a visas estadounidenses para profesionales de manera simultánea han contribuido a un incremento gradual en la migración legal desde México”, señalan en su investigación. (https://www.migrationpolicy.org/news/us-unauthorized-population-diversifying)

Mientras más mexicanos indocumentados están saliendo de Estados Unidos que los que van ingresando, el número de migrantes indocumentados provenientes de Centro y Sudamérica se ha incrementado por más de 50 por ciento en los últimos 15 años y los migrantes desde África por casi un 100 por ciento.

Los autores dejan claro que parte del objetivo de su investigación es contrarrestar algunas de las versiones exageradas sobre el número de personas que residen en Estados Unidos sin documentos. “En ciertas esquinas del internet y los medios sociales, se ha afirmado enfáticamente que la población inmigrante no autorizada en Estados Unidos se ha ampliado por decenas de millones de personas a lo largo de los últimos años, con los cálculos ofrecidos aparentemente creciendo de manera exponencial cada día”, escriben los autores en la introducción de su informe. “Entre todo el ruido y el interés público explicable en torno a niveles récord de encuentros [de autoridades con indocumentados] en la frontera EU-México están afectando el tamaño de la población inmigrante no autorizada, es más importante que nunca contra con cálculos confiables”.

Una de las conclusiones de este informe -a diferencia de lo que se maneja por algunos políticos y medios- es que el número total de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos (llamados “ilegales” por los antimigrantes) se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos 15 años.

Los 10 principales países de origen para la población inmigrante no autorizada en Estados Unidos, 2022.

Top Ten Countries of Origin for the Unauthorized Immigrant Population in the United States, 2022

Fuente: Calculos del MPI, desarrolladas en colaboración con Jennifer Van Hook, de la Universidad Estatal de Pensilvania.