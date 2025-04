En este campo estuvo… Buscando nos encontramos

Difícil sintetizar las contradicciones que estallan por múltiples ángulos de lo que ahora es el régimen de dominación en México. Un régimen con valores y normas visibles y ocultas que responde al mando de la acumulación del capital monopólico y transnacional en época de su reconfiguración mundial de la hegemonía imperialista, de intensos sacudimientos en la región norte del continente que para México significa integrarse o resistir a la dependencia económico, al racismo y clasismo ante los millones de migrantes amenazados o deportados y a las obligaciones del pacto político militar y geopolítico que apenas tiene una de sus ramas en la conducta ante el negocio transnacional de las drogas, las armas y el lavado de dinero.

Un régimen así hace del Estado mexicano una maquinaria político militar e ideológica suspendida en las redes del poder opresor, y ningún discurso de su poder ejecutivo, ni su mayoría en el congreso le salvan de definirse entre la resignación mal llamada “integración” y la resistencia que aproveche su popularidad mediática por los programas asistencialistas e individualizantes que le han dado un consenso clientelar que impide organizaciones de lucha y le presta una confianza relativa para “negociar” como dice el dicho: “de lo perdido lo que aparezca”.

Pero eso no es lo que explica el mando que sujeta al gobierno en turno -y a su coalición 4-T de claras componendas- que no ha roto con la cultura política de los partidos de dominación o de partido de Estado, afianzada con un siglo de vigencia aunque con distintos maquillajes.

A la vez, este régimen domina con consensos clientelares, apoyos forzados de grandes capas de población carentes de empleo e ingresos seguros, pero también con simulación y violencia legal y paramilitar. El régimen es más que sus “tres poderes”, por eso ha orquestado una respuesta a los conflictos y protestas para que no toquen al estamento militar. Es un régimen que pide y no gobierna sobre los grandes capitales, sino que les alienta a ganar más poniéndose de su lado sin reforma fiscal y con contratos y ofertas que defienden al T-MEC y construyen un Plan México para el salvamento de las ganancias de exportadores, importadores y especuladores, los dueños de las grandes industrias, los gigantes del comercio y de los bancos, en suma del capital financiero criollo e internacional que domina la economía y todavía el poder político en este país, así se declare lo contrario en los zócalos y las mañaneras.

Por eso mismo, para hablar de las víctimas de este régimen y de sus mandos nos pone en la tarea múltiple y urgente de abrir ojos y oídos ante lo que hacen y dicen los migrantes deportados y las familias que resisten en Estados Unidos, de ver y oír a las madres y padres buscadoras y guerreras que suman muchos colectivos, que poco a poco se unen y afinan sus exigencias, sin confiar como el gobierno hace con la tortuga de la Fiscalía Federal y que no vence el poder corrupto y criminal de las fiscalías estatales. Es hora de escuchar y ver las respuestas de jóvenes que en los barrios luchan contra el desprecio, la muerte o la leva para servir al macro crimen o a las policías criminales. Oír, ver y acompañar a estudiantes de niveles superior y medio superior en todo el país que crecen en sus reclamos contra el autoritarismo de las castas burocráticas, contra las violencias porriles y paramilitares y contra el acoso sexual. Jóvenes en medio del empleo informal, del desmantelado sector educativo y de salud en una república forzada a la austeridad para no quitarle un pelo a los ricos y dejar impunes a corruptos, represores y criminales.

¿Pero qué tal si estuvieran unidos no como víctimas sino como sujetos con fuerza de mandato popular organizado y consciente? Sus exigencias al régimen resonarían: No más resignación sumisa ante el imperialismo. No a la desaparición, el secuestro y el exterminio de personas esclavizadas al trabajo criminal o a la producción forzada en todos los campos donde hay más fosas ante las cuales “BUSCANDO NOS ENCONTRAMOS”, y No más empobrecimiento al sector magisterial popular, a comunidades despojadas, y a la mayoría de jóvenes, de mujeres y jubilados.

“En este campo estuvo el mar…/ Algún día volverá…¨ / Cuando una gota (de grandes resistencias)/ Toque este campo/ y este campo sienta/ la ausencia del mar (con olas de dignidad)/ ¡Algún día volverá!

El oleaje de los estudiantes refresca al país

De Puebla a Zacatecas, como en Jalisco, Michoacán, Chihuahua, de las universidades a las normales, pasando por los Colegios de Bachilleres, el Politécnico, en varios Conalep, en centros de cultura e interculturales, ahí el nivel medio superior y superior vive con fuerza diversa el oleaje estudiantil en la lucha social por demandas básicas y, en algunos casos, con definición política, anti autoritaria, antipatriacal y anti privatizadora.

Falta unidad, sobran los protagonismos, el peso de porros, paramilitares y el servicio de la delincuencia a las autoridades institucionales y las del poder en los territorios que refresca el oleaje.

Hace falta la unidad de lo diverso. Las demandas son tendencialmente similares: educación digna, crítica, científica, popular, con suficiente abasto de materiales, con alimentación y transporte subsidiados o gratuitos, fuera del dominio manipulador de los partidos de dominación como el que es apéndice y agencia del gobierno (Morena). Pero las tendencias de la izquierda social y política se pelean por imponer su bandera, hegemonizar o agandallar. Fracasan los que quieren dominar con los discursos y las redes, los estudiantes desconfían de la incongruencia de los tiralíneas.

No es ni se está repitiendo el 68, no son las universidades-pueblo, no es la capacidad de perseverar y solidarizarse de la FCSUM, hay pocos comités de lucha, no siempre mandan las asambleas. A pesar de sus limitaciones, lucha contra el dominio de la “austeridad republicana” que mantiene el desmantelamiento de la educación, la salud, los servicios básicos y la seguridad social. La coalición llamada 4 T dice que ha superado el neoliberalismo y sus programas asistenciales e individualistas no pueden detener la vida y la educación precarias de la juventud. No frenan el creciente juvenicidio que implica el reclutamiento o levantones que hace la macro criminalidad para las escalas que van del ser halcones a ser sicarios.

Los y las estudiantes en lucha buscan escapar del cerco de las castas burocráticas y de las promesas “progresistas” que quieren apaciguar las olas de rebeldía.

En ese contexto ha surgido la propuesta de estudiantes de la UNAM que se llaman Frente Alimentario Estudiantil que exige:

La expulsión de los concesionarios privados de la UNAM.

La creación de comedores subsidiados dentro de cada facultad, sede foránea y nacional.

La eliminación de cuotas crecientes y de cualquier forma de privatización de la universidad.

La garantía de una alimentación completa, digna, accesible y gratuita para toda la comunidad universitaria.

La garantía de la seguridad e infraestructura de todos los planteles para toda la comunidad universitaria.

Es tan solo una de las formas de combatir la desinformación y el espontaneísmo. Se necesita hacer conciencia de que la iniciativa alimentaria educativa, anti acoso y anti porros debe ser propia y ejercida por acuerdos de asamblea.

Porque eso no es todo: la defensa contra los porros, vigilantes y policías crece ante los ataque violentos en las prepas de la UNAM, como en otras universidades y en el Politécnico. La lucha contra el autoritarismo y el acoso sexual es otra línea de lucha que permanece.

Cómo unir demandas que, en parte, repiten las banderas de lucha de finales del siglo XX, cuando las divisiones y el sectarismo le dan ventaja a las cúpulas de las instituciones y al gobierno. En varios casos los trabajadores universitarios, las organizaciones de colonos o las comunidades se acercan y crean alianzas y solidaridades. La organización de comités de base y de lucha, las asambleas y las brigadas son medios para acumular la fuerza que limpie el fango y las violencias del poder. Es la calle, con la memoria que enseña que la unidad con el pueblo es para vencer.

Ecuador. Leonidas Iza: “No negociamos principios”

Andrea Cegna

Se acerca el 13 de abril y también el balotaje en Ecuador. El desafío es entre el presidente saliente, Daniel Noboa, y la candidata de centro-izquierda Luisa González, que llegaron igualados a la primera vuelta. El tercer partido, el Pachakutik obtuvo un 5,2% de los votos en las elecciones de febrero, podría ser la aguja de la balanza tanto para el balotaje como para el parlamento, donde ni Noboa ni González tendrán mayoría.

El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), partido indígena, tiene una cultura y una historia política muy alejada de la tradición occidentalocéntrica que alimenta a las democracias liberales, sus tiempos de discusión y toma de decisiones distan de los acostumbrados y nacen de un diálogo colectivo entre las bases.

El carismático líder Leonidas Iza ha obligado a Ecuador a escuchar formas y tiempos distintos de hacer política. Iza habla de decolonialidad, anticapitalismo, ecologismo radical y feminismo.

Para usted, ¿qué diferencia existe entre los dos candidatos a la presidencia?

Por una parte, tenemos el neofascismo criollo de Daniel Noboa, que busca cooptar la presidencia de Ecuador por segunda vez. Se trata de un proyecto oligárquico que se sostiene en la polarización política, la militarización del país (la lógica del enemigo interno) y un frívolo populismo digital que se viraliza con enormes cantidades de dinero. Que se imponga en el balotaje implicaría consolidar una República bananera neocolonial, caracterizada por la exclusión social, estancamiento económico, privatización voraz, irrespeto a las leyes, criminalización de defensores territoriales y asesinatos impunes de líderes populares. Todo, en sintonía con la radicalización de la derecha en Occidente. Por otra parte, la socialdemocracia del siglo XXI se inclina por un modelo desarrollista-keynesiano que agrede la naturaleza a costa de fortalecer el capitalismo, un proyecto que fortaleció el aparato estatal.

A lo largo de los años, hemos enfrentado tanto a gobiernos neoliberales como a proyectos socialdemócratas

Todo Ecuador espera que ustedes digan si van a apoyar a uno de los dos en la segunda vuelta.

La democracia no únicamente se limita al proceso electoral, sino al derecho de participación y decisión permanente. Optamos por el poder político colectivo, esto es, la democracia comunitaria. Las decisiones se toman colectivamente, con la participación de pueblos y nacionalidades de todas las regiones y los sectores urbanos que también nos apoyaron decididamente. La posición política se edifica colectivamente, es la única vía hacia un Estado plurinacional de clase cimentado en el Poder Popular Plurinacional. En este escenario, esperamos que se imponga el proyecto político-económico que menos afecte a los sectores históricamente empobrecidos del país. Cierto, vamos a elegir con quién luchar en los próximos años, pero no es un secreto que la derecha nos ha agredido sistemáticamente, como sucedió en los nefastos gobiernos de Moreno y Lasso.

¿Qué papel va a desempeñar el Movimiento Pachakutik en la política de Ecuador ahora?

Se ha dicho que la votación que hemos alcanzado en estas elecciones nos convierte en un actor dirimente. Esto no ha cambiado nuestra forma de entender la política. No negociamos principios. A lo largo de los años, nos hemos enfrentado tanto a gobiernos neoliberales como a proyectos socialdemócratas. Hoy que el país se desmorona planteamos un programa con los siguientes puntos mínimos:

Uno, declarar emergencia ambiental nacional, priorizando las zonas afectadas por la minería ilegal.

Dos, decretar moratoria minera a nivel nacional mientras se realiza una auditoría integral vinculante.

Tres, declarar la emergencia ambiental en las zonas afectadas por minería ilegal, emprender procesos de auditoria y remediación de pasivos ambientales, y ejecutar un ordenamiento territorial participativo para regularizar la minería artesanal y de pequeña escala.

Cuatro, otorgar amnistía e indulto a las personas luchadoras sociales.

Cinco, impulsar la gestión comunitaria de la Educación Intercultural Bilingüe y transversalizar la interculturalidad en el sistema educativo ecuatoriano.

Seis, reformar el Código Orgánico Integral Penal para eliminar las figuras jurídicas empleadas en la criminalización de la protesta social.

Siete, restituir las tierras campesinas expropiadas por la expansión de la agroindustria y el extractivismo, junto a la garantía plena de los derechos laborales.

Ocho, respetar la autonomía de las organizaciones populares y rechazar la corporativización de la sociedad civil.

9, no a una nueva constituyente pues implicaría una regresión de los derechos conquistados a lo largo de estos años.

Diez, no a la concesión del campo Sacha, el más productivo del país.

Estas, y, otras demandas nacieron en las diferentes asambleas comunitarias y plurinacionales.

¿Cuál va a ser su rol tanto en Pachakutik como en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)?

Al campo popular le corresponde llevar adelante la construcción efectiva del Estado plurinacional de clase, cimentado en el principio del Poder Popular Plurinacional. Sostendremos una propuesta de país de manera pública, coherente y colectiva. Como autoridad del Consejo de Gobierno de la Conaie, mantengo el compromiso con las nacionalidades y pueblos indígenas que han resistido formas de dominación, explotación y discriminación desde la colonia. Estaremos donde haga falta estar… La derecha radicalizada y filofascista gana terreno en la región y nosotros le haremos frente. Nos hemos mantenido toda la vida luchando y vamos a mantener la coherencia que aprendimos de los antepasados: resistencia y dignidad.

