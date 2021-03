En el último lustro van 150 asesinatos políticos en México; tres ocurrieron en Puebla: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este viernes que de 2018 a la fecha han ocurrido más de 150 asesinatos de políticos en México, y da a conocer lista de entidad donde aparece Puebla con tres muertes y un herido por arma de fuego.

Por esta razón, anunció el plan de protección de candidatos en periodo electoral para cuidarlos del crimen organizado y de “cuello blanco”.

Durante la conferencia mañanera, dijo que los estados que concentran más casos son Oaxaca con 10 fallecidos y dos heridos; mientras Veracruz reporta ocho fallecidos y ocho heridos.

Sin embargo, López Obrador hizo hincapié en la entidad de Guerrero, donde de 2015 a 2021 se han registrado 43 asesinatos de políticos, casi uno por cada región del estado.

De ahí, enfatizó la necesidad de participar en las mesas de seguridad nacional, donde también se trabaja el tema de los desaparecidos, como Casimiro Castillo, en Jalisco.

“Se está atendiendo a todos los candidatos, de todos los partidos políticos”, afirmó.

En caso Salgado Macedonio, quien presuntamente salió electo como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, a pesar de las denuncias en su contra por abuso sexual, dijo que no intervendrá en asuntos electorales.

El presidente precisó que se hará valer la democracia y que los delitos serán investigados por las autoridades responsables.

“El registro de candidatos demanda que no sólo tengan antecedentes penales, pero puede ser que no sea suficiente, y que haya otra información, pero hay que probarlo porque si no es politiquería, es grilla, es nada más para descalificar”, señaló.

-¿Y la transparencia en Morena? –le inquirió una reportera.

-No me meto yo en eso, ahora que sube la temperatura también sube la temperatura política porque estamos en vísperas en las elecciones.

Por ello, el presidente hizo un llamado a las autoridades a no meterse en el proceso electoral del 6 de junio ni utilizar dinero del pueblo a favor de ningún candidato de ningún partido político.

“Lo que sí me interesa mucho es que se garantice a los ciudadanos que se va a respetar el voto y la voluntad del pueblo, que haya democracia, que no suceda lo de antes, de que predominaban los fraudes electorales”, señaló.