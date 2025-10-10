Viernes, octubre 10, 2025
En el segundo semestre solo 40% de vehículos han verificado en Puebla

Hay 33 verificentros; dos se acaban de licitar en Ciudad Serdán y Cuautlancingo

Solo 4 de cada 10 vehículos han verificado en Puebla este semestre; 16 mil 588 reprobaron y deberán repetir el trámite
Yadira Llaven Anzures

En el segundo semestre del año, solo 40 por ciento de los vehículos han verificado sus gases contaminantes en Puebla, con un reporte de 157 mil 830 automóviles particulares, sin contar el transporte público.  

Así lo dio a conocer Rebeca Bañuelos Guadarrama, titular de la Secretaría de Medio Ambiente en la entidad. 

De los 157 mil 830 vehículos, precisó que 141 mil 242 pasaron las pruebas, mientras que 16 mil 588 no lo hicieron y deberán repetir la inspección. 

La funcionaria estatal expuso que en el estado están habilitados un total de 33 verificentros, y están en proceso de licitación dos más, en la Ciudad Serdán y Cuautlancingo.  

Del tema, informó que el procedimiento sigue su curso y aún no se ha fallado a favor de ninguna empresa para ampliar el servicio en dos puntos clave, en el área metropolitana de Puebla y en los límites con Veracruz.  

Por lo tanto, afirmó que para finales del año se tendrán 35 centros de verificación vehicular en la entidad. 

Al ser cuestionada sobre la verificación en Puebla, Rebeca Bañuelos respondió que el número de conductores que cumplió con esta obligación, en esta segunda mitad del año, es similar a la del año pasado.  

Las cifras que se tienen es de 157 mil 830 vehículos que acudieron a hacer el trámite, lo que representa entre el 35 y el 40 por ciento del total del parque vehicular de Puebla. 

Puedes leer: VERIFICACIÓN, UNA MEDIDA MUCHAS VECES CUESTIONADA

De este universo, dijo que 141 mil 242 pasaron el trámite y 16 mil 588 fueron rechazados.  

Además, precisó que se tienen 903 vehículos que están exentos de la verificación al ser 100 por ciento eléctricos o híbridos. 

Asimismo, puntualizó que 17 mil 945 unidades cuentan con holograma doble cero, 9 mil 352 vehículos son tipo uno y 5 mil 257 corresponde a tipo dos. 

La titular de Medio Ambiente admitió que las cifras se mantienen en los estándares normales, entre un 35 a un 40 por ciento de cumplimiento en el semestre. 

En cuanto al transporte público, Rebeca Bañuelos mencionó que esas cifras las lleva la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) en la revista vehicular anual.

También puedes ver: Tras 12 años, por fin arranca la revista vehicular para 34 mil unidades del transporte público en Puebla 

