En el primer día de auscultación de la BUAP se pronuncian por Lilia Cedillo

Entre ayer y hoy la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lleva a cabo el proceso de auscultación para la selección de personas aspirantes a la Rectoría. Al concluir la primera jornada, el presidente de la Comisión, doctor Jorge Luis Castillo Durán, informó que se recibieron un total de 42 postulaciones, incluyendo la de la actual rectora, doctora María Lilia Cedillo Ramírez.

Los nombres de los posibles postulantes opositores no han sido revelados aún.

Esta etapa, a cargo de la Comisión de Auscultación, tiene como objetivo recibir y analizar las opiniones de apoyo hacia quienes deseen contender por el cargo para el periodo 2025-2029.

En el primer día se contabilizaron 5 mil 529 expresiones de respaldo por parte de académicos y estudiantes. La lista oficial de candidaturas se dará a conocer el miércoles 27 de agosto.

Durante este primer día, numerosos sectores universitarios —entre ellos docentes de nivel medio superior y superior, personal administrativo y estudiantes— manifestaron su respaldo a Cedillo Ramírez para una posible reelección.

Grupos como la Red de Mujeres “Carolina” destacaron su gestión en materia de innovación tecnológica, mientras que estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras expresaron su apoyo con consignas como “¡No estás sola!” y “Todas somos una”.

Afuera del Carolino, un grupo de no más de 50 estudiantes se plantaron para clamar consignas contra la reelección.

La Comisión está conformada por trece integrantes que representan distintos sectores de la comunidad universitaria. Entre ellos se encuentran Jorge Luis Castillo Durán y Felipe Pérez Rodríguez, autoridades de unidad académica; Amira del Rayo Flores y Jaime Rebollo Vázquez, en representación del personal docente; Nahomi Mendoza Ramírez y Xavier Capetillo Rodríguez, por el alumnado; e Ivett Ortega Méndez, del personal no académico.

A ellos se suman representantes de los Consejos Universitarios por función: Amado Torralba Flores e Israel León O’Farril del Consejo de Investigación y Posgrado; Ángel Xolocotzi Yáñez y María Gutiérrez Barona del Consejo de Docencia; y Luz María Salvatori González junto con José Luis Hernández Ameca del Consejo de Extensión y Difusión de la Cultura.

