En el Museo Santa Rosa 30 imágenes dejan ver la identidad cultural de Huamachuco, Perú

Una serie de 30 fotografías que dejan ver cómo un lugar y su gente se esfuerzan por mantener sus raíces, sintiéndose orgulloso de ellas. La anterior, fue la tarea que emprendió el arqueólogo Paul Orlando Vera Basilio en la comunidad peruana de Huamachuco para recuperar, a través de un proyecto fotográfico, la identidad de este lugar considerado Patrimonio Cultural de la Nación Peruana.

Bajo el nombre de Perú: rostro sagrado, el Museo de Arte Popular exconvento de Santa Rosa –3 Norte número 1203, Centro Histórico– montó exhibe éstas imágenes que dan una visión de este país sudamericano, mismas que fueron seleccionadas de un corpus de 900 fotografías correspondientes a 30 fiestas patronales presenciadas por el fotógrafo.

Por medio de las imágenes, el artista de la lente revela aspectos de la vida en esta provincia interandina, caracterizada por sus danzas tradicionales. El espectador reconocerá la variedad del entorno natural, el sincretismo religioso y pasajes históricos en los cuales los protagonistas provienen de linajes andinos que resistieron la conquista y conservaron su legado.

La historiadora Bertha Elia Montellano Villena señaló precisamente que Perú: rostro sagrado, “no es un trabajo sobre Perú, sino sobre Perú mismo”, algo que se hace presente a través de los colores y las texturas de quienes aparecen fotografiados.

Al hablar sobre la identidad cultural, la académica del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la UAP señaló que, a lo largo del tiempo, todas las sociedades han forjado su propia identidad, siendo una distinta de otra y permitiendo que cada sociedad pueda identificarla poniéndole el nombre de “nacionalidad”, siendo visible en las maneras, en las costumbres y en los hábitos que la conforman, haciendo además “un nosotros y un ellos”.

“La identidad proporciona pertenencia a ese espacio geográfico donde se comparten prácticas, usos y tradiciones, compartiendo una historia en común de las que el ser humano se apropia a través de imágenes y discursos”, sostuvo.

Refirió que, mediante sus imágenes, el arqueólogo Paul Orlando Vera deja ver la forma en que la población de Huamachuco interioriza y deja ver, al mismo tiempo, la identidad que les da el lugar al que pertenecen.

Montellano Villena agregó que, desde su nacimiento, el hombre es capaz de apropiarse de las expresiones visuales que lo rodean, lo mismo los utensilios que los objetos utilitarios, los bailes, los momentos y los paisajes.

Todo esto –prosiguió– contribuye a dar un sentido de pertenencia y abonar a la asimilación de la identidad. “Estamos formados por diferentes identidades. Los niños construyen un yo. Hay una infinidad de identidades que son esencia de lo que somos”.

Apuntó que las investigaciones de estas características forman parte del patrimonio cultural tangible e intangible, pues no solos los edificios, los muebles, los documentos o las ruinas arqueológicas son susceptibles de valoración, sino que también lo son las leyendas, las creencias, las danzas y la gastronomía.

“Una cultura viva así no es pura, pero no significa que no sea única. En ello reside su unicidad: en sus representaciones de la identidad como lo son las fiestas patronales, el conjunto visual de imágenes, los vestidos y la música que conjunta. Las fiestas patronales, por tanto, son estandartes de la identidad. Ejemplo de ello, es la virgen de Guadalupe en México o el Señor de los milagros en Perú, pues en ellos, la gente se expresa en torno a lo sagrado y participa de ello”.

En el renglón de la identidad y la manera en que se refleja en la vestimenta de la población, la historiadora Bertha Elia Montellano señaló que en el caso de Perú hay algunos que están en peligro de perderse, por las formas que adoptan, que son más estándar.

No obstante, señaló que es en la forma de vestir donde se ve la diversidad del país: unos trajes de otros no son lo mismo, pues varían entre la Sierra, el bosque o la selva. Agregó que, al ser producto de procesos históricos y sociales, cada comunidad viste distinto y se identifican entre sí.

En el caso del trabajo fotográfico del arqueólogo Paul Orlando Vera, la investigadora consideró que sus imágenes dejan ver el valor estético y la identidad de Huamachuco, un pueblo enclavado a tres mil 200 kilómetros sobre el nivel del mar en la provincia de Sánchez Carreón.

“El arqueólogo deja ver esta historia preinca que data de 10 mil años atrás y hace énfasis de la cultura viva de la región. Es una fiesta patronal y se ve lo mejor del pueblo, pues las personas esperan la fecha y se ponen su mejor traje. La fiesta, entonces, es el mejor momento para conocer al pueblo”, concluyó.