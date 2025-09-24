En el FITU reconocen el talento teatral de universitarios de la UDLAP

¿A dónde van los perros cuando caminan en la calle?, puesta en escena producida en Puebla fue reconocida en el pasado Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) con la entrega a Mabelle Reyes Barbosa y Alfonso Moreno Macías de una mención de honor que destacó su actuación en obra escrita por el dramaturgo poblano Abraham Salomón.

Días atrás, el montaje se presentó en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM, como parte de la edición 32 de este festival organizado por la Dirección de Teatro de dicha universidad, que tuvo la participación de 25 proyectos a nivel nacional.

Bajo la dirección de Ixchel Castro, la obra cuenta la historia de un grupo de jóvenes de preparatoria intenta formar una planilla estudiantil solo para saltarse clases, no obstante se ven confrontados con una realidad histórica que los obliga a replantearse sus acciones y su entorno. Así, la pieza relata el sentido de la amistad, la lealtad y la rebeldía, acciones comunes de la juventud.

Mabelle Reyes Barbosa y Alfonso Moreno Macías, estudiantes de la licenciatura en Teatro de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fueron los dos actores reconocidos con la mención de honor en el FITU.

La actriz Mabelle Reyes dio vida al personaje de Mariana, mientras que Alfonso Moreno interpretó a Jonathan “El Piojo”, roles que les permitieron demostrar su talento y compromiso escénico ante un jurado de alto nivel.

“Recibir este reconocimiento significa un impulso personal y profesional porque habla mucho sobre confiar, confiar en lo que tengo por dar al público y para mí misma. El teatro no se hace solo, se trata de escuchar, de abrirse a nuevas posibilidades y de trabajar en equipo. Sin duda, una de las mayores dificultades fue mantenerme en el presente, soltar el ego y estar abierta a lo que mis compañeros me ofrecían en cada función”, comentó la estudiante UDLAP.

Por su parte, el actor en formación expresó que este logro representa una confirmación de su camino en el arte dramático: “no me lo esperaba, fue una sorpresa muy bonita que me dice que el proceso en el que estoy es el adecuado. Esto me da más confianza y bases para seguir trabajando en lo que me apasiona. El mayor reto fue aprender a confiar en mí mismo y tener seguridad en mi trabajo, pero gracias al apoyo de mis maestros y compañeros pude superar ese desafío”.

Destaca que por tercera ocasión consecutiva, la licenciatura en Teatro de la UDLAP se hizo presente en el FITU, uno de los encuentros escénicos más importantes de México que reúne a compañías universitarias del país y del extranjero ofreciendo un espacio para el intercambio de propuestas teatrales contemporáneas y el reconocimiento de nuevos talentos.

¿A dónde van los perros cuando caminan en la calle? es una obra escrita en 2022 que se presentó como parte de la cartelera cultural de la UDLAP en seguimiento a la temporada que año con año prepara la Compañía de Teatro de dicha universidad.

