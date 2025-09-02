Gobierno de Puebla homologará estrategia nacional de seguridad a las leyes locales: Armenta

Durante la 51 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y casi todos los mandatarios estatales prácticamente del país aceptaron homologar la estrategia nacional de seguridad a sus leyes locales.

La reunión, celebrada en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, miembros del gabinete de seguridad, el fiscal general y otros integrantes.

Sheinbaum Pardo llamó a los gobernadores a tener mayor corresponsabilidad en las indagatorias sobre desapariciones y a que, una vez que se apruebe la Ley General contra la Extorsión, se lleve esa política a las entidades federativas.

Los gobernadores de 30 estados, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aprobaron los acuerdos planteados en la sesión referentes a estos temas.

La jefa del Ejecutivo remarcó que la estrategia nacional de seguridad se basa en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y mejora de los mecanismos de colaboración y combate a la impunidad.

Agregó que cada entidad federativa deberá, por tanto, atender las causas, mejorar la inteligencia e investigación, fortalecer las policías estatales y municipales, y coordinarse con instancias como el gobierno federal, las fiscalías generales y locales, y los tribunales de justicia.

Los acuerdos fueron aprobados por unanimidad (37 votos) por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por la mandataria federal, los gobernadores, el fiscal general y los corporativos de seguridad en el país.

Disminuye en un 51% los feminicidios en Puebla

En su intervención, el gobernador de Puebla informó los avances en materia de seguridad en el estado, destacando la reducción del 51 por ciento de los feminicidios en lo que va del año, en comparación con 2024.

Alejandro Armenta destacó que los Centros LIBRE, conocidas como Casas “Carmen Serdán”, han logrado una notable reducción del 51 por ciento en feminicidios en lo que va del año.

Ante estos resultados, el mandatario anunció que se reforzará la instalación de estos centros en los 217 municipios del estado de Puebla para replicar este éxito.

Además, reconoció la colaboración de diversas instituciones federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la Guardia Nacional, así como el trabajo del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Resaltó el trabajo de la Guardia Nacional para atender la seguridad en las carreteras, señalando que las autopistas México-Puebla y Puebla-Orizaba son de las más complejas en la materia.

“Hemos atendido el tema de las carreteras, la Guardia Nacional está haciendo un trabajo extraordinario ahí en coordinación con todos, nuestra autopista hacia Veracruz y la Ciudad de México es una de las más complicadas en esa materia”, admitió.

En la exposición, también abordó otros temas de seguridad relevantes para el estado, con relación a la extorsión y la comercialización de mercancía ilegal.

Al respecto, el gobernador reportó que la venta de productos de procedencia ilícita se ha incrementado, por lo que refirió que hace unos días estuvo en Puebla el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto, con quien se trabaja de manera coordinada para atender esta problemática de inmediato.

En el robo de hidrocarburo, el morenista dijo que el gobierno del estado está colaborando con Petróleos Mexicanos (Pemex) para combatir este delito.

Finalmente, Alejandro Armenta reconoció la importancia de la comunicación para mejorar la percepción pública sobre la seguridad.

Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el respaldo a la entidad, asegurando que los indicadores han mejorado, como resultado de la estrecha coordinación entre los mandos de seguridad a nivel central y estatal.

