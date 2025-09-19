Viernes, septiembre 19, 2025
En el CIS, encabeza Armenta Simulacro Nacional de Sismo; participan 1.2 millones de personas en Puebla

Yadira Llaven Anzures

Un total de millón 213 mil personas y más de 19 mil edificios públicos y privados, participaron este viernes en el Segundo Simulacro Nacional 2025 en el estado de Puebla.

En la capital, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó este ejercicio que tuvo como uno de sus puntos principales los alrededores del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, donde se establecieron tres zonas de concentración.

El simulacro se basó en la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El movimiento telúrico hipotético habría sido perceptible de forma severa en Colima, Oaxaca y el Estado de México, y de manera moderada en Puebla.

El coordinador de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Bernabé López Santos, informó que la evacuación de inmuebles comenzó en punto de las 12 horas y tuvo una duración total de 11 minutos.

Durante el simulacro se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. El personal de Protección Civil dirigió a la población hacia las rutas de evacuación designadas y se suspendió el funcionamiento de elevadores y escaleras eléctricas como medida de prevención.

Resultados y alcance del ejercicio

Bernabé López detalló que se logró la evacuación de todo el personal que labora en más de 19 mil edificios públicos.

De manera desglosada, precisó que 6 mil 350 edificios son federales; 4 mil 911 edificios estatales; mil 858 edificios municipales; y 6 mil 722 inmuebles particulares.

Resaltó que este tipo de ejercicios busca preparar a la población y a las autoridades para responder de manera eficiente ante desastres naturales, recordando los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017, que afectaron dejó decenas de muertos, daños estructurales en edificios en diversas partes de la República Mexicana.

Finalmente, López Santos destacó que en Puebla se han identificado 141 municipios con algún grado de riesgo sísmico, desde Libres y Tepeyahualco, hasta los límites de Oaxaca y Guerrero, en los cuales se han instalado 4 mil equipos receptores del sistema de alertamiento.

Detienen a tres presuntos asesinos de Benito Balderas, cuyo cuerpo fue abandonado cerca del mercado 5 de Mayo

Isaí Pérez Guarneros -
José Iván N., de 39 años; Eleazar N., de 33, y Paulino N., de 43, fueron detenidos esta mañana por su presunta responsabilidad en...

Ingesta de alcohol cuesta a México 2.1% del PIB

La Jornada -
El impacto en la economía nacional por factores ligados al consumo de alcohol alcanza 2.1 por ciento del producto interno bruto (PIB). Se estima...

A 40 años de 1985 y ocho de 2017 / Crónica de Elena Poniatowska

La Jornada -
En México, cada 19 de septiembre hacemos un simulacro a nivel nacional del terremoto de 1985. A los niños de las primarias sus maestros...

