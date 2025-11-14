Viernes, noviembre 14, 2025
En el abandono, 82 de 156 plantas de tratamiento de aguas residuales en Puebla

El 90% de los municipios sin organismo operador de agua

Puebla enfrenta una crisis hídrica: 74 plantas operan mal, 82 están abandonadas y 90% de municipios no tiene operador de agua
Yadira Llaven Anzures

En Puebla, hay 156 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales 74 “operan mal” y 82 están en pleno abandono. 

Así lo reveló el coordinador del gabinete del gobierno del estado, José Luis García Parra, durante la conferencia de prensa de este jueves por la tarde. 

Además, agregó que solo 27 de 217 municipios de la entidad cuentan con sistema de operador de agua. 

El funcionario estatal expuso que Puebla enfrenta una severa crisis en materia de infraestructura hídrica, con más de la mitad de sus plantas de tratamiento de aguas residuales inoperantes o abandonadas.  

En un recuento del estado actual de la infraestructura, García Parra detalló que, de las 156 plantas de tratamiento existentes en la entidad, solo una minoría opera correctamente. 

“74 plantas de tratamiento se encuentran en malas condiciones y ‘operan mal’, lo que implica que no tienen el rendimiento y la efectividad necesaria”, señaló, de manera contundente.  

Mientras que el 82 de la totalidad de las plantas se encuentran abandonadas, una situación que se arrastra desde hace muchos años. 

90% de municipios sin organismo operador de agua

El coordinador del gabinete también destacó la falta de sistemas operadores de agua a nivel municipal, un dato que enfatizó la debilidad institucional en la gestión del recurso.  

“De 217 municipios, solamente 27 cuentan con sistema operador de agua”, precisó. 

Esto significa que casi 90 por ciento de los municipios de Puebla carecen de una estructura formal y dedicada para administrar eficientemente el servicio de agua.  

Ante este panorama, García Parra aseguró que el tema del agua es “fundamental” para el gobierno que encabeza Alejandro Armenta.  

El funcionario adelantó que la próxima semana se presentará la inversión correspondiente al año 2026, la cual detallará recursos destinados a este rubro, incluyendo la construcción de colectores pluviales y plantas de tratamiento de agua. 

