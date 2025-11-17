En diciembre arranca la rehabilitación del Paseo Bravo

Será en el mes de diciembre, cuando el proyecto de rehabilitación del Paseo Bravo que el gobierno del estado impulsa, de inicio, mismo que tendrá un periodo de ejecución de tres meses, por lo que concluirán en febrero.

De acuerdo con Aimeé Guerra Pérez, Gerente del Centro Histórico, señaló que en las próximas semanas la administración estatal ampliará la información que se conoce sobre el plan de trabajo, el cuál ya fue presentado ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a fin de obtener los permisos necesarios.

“Hemos tenido mesas de trabajo con el INAH, con Infraestructura del Estado (…) Nosotros sí conocemos cuál es el proyecto de rehabilitación que se va a hacer el Paseo Bravo y damos el permiso con respecto a este trámite”, comentó.

En ese sentido, indicó que las obras se enfocarán, principalmente, a la rehabilitación de la infraestructura que ya existe en el parque, pero pidió esperar a que el gobierno estatal presente de manera formal los trabajos que se ejecutaron.

Mientras tanto señaló que el área jurídica de la Comuna trabaja en el aspecto jurídico ya que recordó que el Paseo Bravo será entregado en comodato a la administración estatal durante los dos años que restan al actual gobierno municipal, como en agosto lo anunció el alcalde José Chedraui Budib.

Una vez que los detalles de afines, el proyecto será presentada al cabildo para su análisis.

Hay que recordar que en días previos, la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, informó que este organismo estará a cargo del mantenimiento del emblemático parque ubicado en el Centro Histórico de Puebla.

