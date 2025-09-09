Cedillo propone universidad humanista; Cansino pide anular candidaturas; Paredes, institución holística

La mañana de ayer comparecieron ante el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) las tres candidaturas a la Rectoría, en lo que fue el último día de actividades proselitistas antes de que la comunidad acuda, mañana, a definir en votación quién encabezará la titularidad de la administración central para el periodo 2025-2029.

María Lilia Cedillo Ramírez, actual rectora, quien busca la reelección, presentó cuatro ejes de su propuesta, destacando el talante humanista que debe definir a la institución, con el acompañamiento adecuado a los estudiantes, preponderantemente a los que tienen más necesidades económicas.

La posdoctora por la Universidad de Alabama fue la única de los tres postulantes que recibió aplausos en su intervención. Fueron tres en total: cuando propuso que las definitividades a los maestros hora clase se otorguen cada tres años y no cada lustro, como está normado hasta ahora; cuando dijo que se dará mayor certeza laboral al personal administrativo considerando su antigüedad en la universidad y cuando se comprometió a tener una tasa de nulo rechazo a aspirantes a la máxima casa de estudios en el próximo periodo rectoral.

Lilia Cedillo también dijo que se están atendiendo y se seguirá respondiendo a los compromisos que su administración suscribió con los estudiantes del paro universitario.

Agregó que la BUAP se posicionará como una institución de educación superior sólida, vanguardista, equitativa e incluyente, manifestó la doctora Lilia Cedillo Ramírez al presentar su plan de trabajo 2025-2029 ante el Consejo Universitario.

Recordó que entre las acciones destacadas están la expansión de la oferta académica para responder a las necesidades de desarrollo tecnológico del estado y país. Esto incluye la creación de nuevos programas y carreras que se ajusten a las demandas del mercado laboral y promuevan la innovación y el emprendimiento.

Además, las y los egresados de las preparatorias BUAP tendrán la oportunidad de continuar su educación superior de manera automática y mejorará la infraestructura y programas en Complejos Regionales con el objetivo de ofrecer condiciones educativas igualitarias a las de la ciudad de Puebla.

Dijo que serán ampliadas las becas alimentarias, deportivas, culturales y para madres estudiantes y se implementará un programa de entrega de “microcredenciales digitales” que avalarán el dominio de softwares y habilidades específicas.

Respecto al apoyo a docentes, Lilia Cedillo Ramírez recalcó que reforzará las acciones para garantizar su estabilidad laboral y profesional como el aumento de salarios, reemplazo generacional, bonos a modalidad hora-clase y programas enfocados al bienestar físico y emocional, así como para su desarrollo académico.

La académica reiteró que su proyecto establece una agenda científica que busca resolver desafíos comunitarios y promover la innovación y el emprendimiento, además de la revisión y modificación de la normativa para ajustarla a las necesidades actuales y promover la excelencia.

Cansino pide anulaciones

Por su parte, César Cansino Ortiz, propuso la realización de un Congreso Universitario que refunde a la institución e hizo señalamientos críticos al sistema imperante en la misma, considerando que carece de democracia, apoyo adecuado a docentes e investigadores, infraestructura deficiente y que no atiende las necesidades de la institución.

El politólogo entregó junto con su propuesta al Consejo Universitario, las demandas de los estudiantes del paro y aclaró que su planteamiento no busca la discordia ni la violencia sino un ambiente plural y crítico de los universitarios para el desarrollo de la universidad.

Cansino también pidió la descalificación de sus dos adversarios. De Lilia Cedillo expresó lo siguiente: “Por lo que a mí concierne, hago entrega en este momento a este consejo de un texto en el que se documenta una muestra, nada más una muestra de múltiples irregularidades e ilícitos en los que ha incurrido la candidata del aparato durante la campaña y que según el reglamento de la competencia que ustedes mismos aprobaron, amerita su descalificación inmediata como contendiente. Obviamente, de no proceder este consejo en consecuencia, se pondrá en entredicho su imparcialidad y credibilidad. Cabe señalar que ya hice llegar a la Comisión Electoral este mismo documento y en este preciso momento lo estoy haciendo público en mis redes sociales.

Más tarde, cuando en su comparecencia Ricardo Paredes Solorio lo acusó de lucrar con recursos de la BUAP a través de la revista Metapolítica, Cansino rechazó la acusación, mediante sus redes sociales, y dijo que aquel debe ser descalificado por la Comisión Electoral debido a que lo mencionó concretamente por su nombre y apellido, lo cual está prohibido en las reglas de la contienda.

Ricardo Paredes Solorio propuso una universidad democrática, plural e incluyente, la integración regional de la institución.

Señaló que es necesario apoyar con más recursos a la investigación y el “conocimiento transformadora y el desarrollo holístico”.

Zafarrancho

Sólo hubo un incidente relacionado con la comparecencia. Cuando Lilia Cedillo Ramírez salió del Edificio Carolino, una veintena de jóvenes que participaron del paro en la Facultad de Filosofía y Letras le arrojaron huevos, aunque ninguno logró impactarle. Además, otras estudiantes pretendieron impedir el tránsito hacia su vehículo.

Prosélitas de la titular de la Administración Central que la acompañaban, uniformadas con batas blancas desde el interior del edificio universitario, le abrieron paso. Hubo algunos empujones y jalones, pero el asunto no pasó a mayores. La rectora pudo acceder a su vehículo y se marchó.

Más tarde, La Comisión Electoral de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla informó que Roberto Gallardo, representante general de la candidata Lilia Cedillo Ramírez, presentó una solicitud formal para que se abra una investigación tras los hechos violentos ocurridos después de que la aspirante expusiera sus propuestas ante el Consejo Universitario.

De acuerdo con Gallardo, durante el evento se registraron agresiones físicas y verbales contra la candidata, además del uso de armas blancas por parte de presuntos integrantes de la comunidad universitaria.

Por su parte, la abogada general de la institución, Miriam Ponce, condenó los incidentes y destacó que no sólo se intentó atacar a Cedillo Ramírez, sino también a integrantes de la comunidad académica que la acompañaban, en su mayoría mujeres.

“Hubo golpes, amenazas, estaban presentes profesoras y alumnas que acudieron junto con la candidata. Se llevará a cabo una investigación exhaustiva”, aseguró la funcionaria universitaria.

Las autoridades de la BUAP reiteraron que se dará seguimiento al caso para esclarecer lo ocurrido y garantizar un proceso electoral universitario en condiciones de seguridad para todas y todos los participantes.