Jueves, octubre 23, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

En cinco años creció 150% el número de motocicletas que circulan en la capital de Puebla; suman 110 mil en 2025

En el último año más de 4 mil unidades fueron enviadas al corralón por circular con irregularidades

El parque de motocicletas en Puebla capital creció 150% en cinco años. Comuna comprará 30 unidades más para seguridad ciudadana
El parque de motocicletas en Puebla capital creció 150% en cinco años. Comuna comprará 30 unidades más para seguridad ciudadana. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

El parque vehicular de motocicletas que circulan en la capital poblana se incrementó 150 por ciento en los últimos cinco años, al pasar de 44 mil a 110 mil unidades, lo que representa más del doble de vehículos de dos ruedas en circulación.

Ante el aumento en el uso de este tipo de vehículo motorizado, la Comuna de Puebla planea adquirir 30 unidades en 2026 para que se sumen a las 130 motocicletas para seguridad con las que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya cuenta, pues estas permiten el acceso a lugares poco transitables, informó el titular de la dependencia, Félix Pallares Miranda.

En conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Francisco Rodríguez Miranda, explicó que, de acuerdo con datos del estado y del municipio, en 2020 había 44 mil motocicletas en circulación, mientras que en 2025 se estima que el número asciende a 110 mil.

En ese sentido, Pallares señaló que entre octubre de 2024 y el transcurso de 2025 un total de 4 mil 160 motocicletas fueron enviadas al corralón porque circulaban ilegalmente, lo que obligó a sus propietarios a regularizarse.

Rodríguez Miranda comentó que, por instrucción del alcalde José Chedraui Budib, se llevarán a cabo acciones para que las cámaras de seguridad que están conectadas a la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata (DERI) sean monitoreadas por la Inteligencia Artificial.

El funcionario señaló que la iniciativa responde a una necesidad de la SSC, pues no se cuenta con el personal suficiente para revisar las mil 300 cámaras con las que se cuenta.

Agregó que dicha tecnología de vigilancia ya se ocupa en países desarrollados, por lo que se planea que Puebla migre hacia la misma.

Temas

Más noticias

Internacional

Putin supervisa maniobras nucleares en Rusia; cumbre con Trump, en vilo

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigió este miércoles desde su despacho en el Kremlin ejercicios por tierra, mar y...
Internacional

Empresas de EU ayudan al ‘CJNG’ a inundar México de combustible de contrabando con buques

La Jornada -
Reuters El cártel Jalisco Nueva Generación domina el uso de buques cisterna para contrabandear combustible a México. Las empresas petroleras estadunidenses los apoyan. Reuters rastrea la audaz...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:11

En 5 años crece 150% el número de motocicletas que circulan en la capital de Puebla; suman 110 mil en 2025

Patricia Méndez -
El parque vehicular de motocicletas que circulan en la capital poblana se incrementó 150 por ciento en los últimos cinco años, al pasar de 44 mil a...

Detectan anomalías por 387.6 mdp en obras realizadas por el pasado gobierno del PAN en la capital poblana

Patricia Méndez -
Recursos por 387.6 millones de pesos fueron observados por la Contraloría del municipio de Puebla tras la revisión hecha a 65 obras públicas y...

Estima la Comuna cubrir 200 mil baches al cierre de 2025

Patricia Méndez -
Al terminar el 2025 se habrán cubierto 200 mil baches en la capital de Puebla, según estimó el secretario de Movilidad e Infraestructura, David...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025