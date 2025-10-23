En cinco años creció 150% el número de motocicletas que circulan en la capital de Puebla; suman 110 mil en 2025

El parque vehicular de motocicletas que circulan en la capital poblana se incrementó 150 por ciento en los últimos cinco años, al pasar de 44 mil a 110 mil unidades, lo que representa más del doble de vehículos de dos ruedas en circulación.

Ante el aumento en el uso de este tipo de vehículo motorizado, la Comuna de Puebla planea adquirir 30 unidades en 2026 para que se sumen a las 130 motocicletas para seguridad con las que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya cuenta, pues estas permiten el acceso a lugares poco transitables, informó el titular de la dependencia, Félix Pallares Miranda.

En conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Francisco Rodríguez Miranda, explicó que, de acuerdo con datos del estado y del municipio, en 2020 había 44 mil motocicletas en circulación, mientras que en 2025 se estima que el número asciende a 110 mil.

En ese sentido, Pallares señaló que entre octubre de 2024 y el transcurso de 2025 un total de 4 mil 160 motocicletas fueron enviadas al corralón porque circulaban ilegalmente, lo que obligó a sus propietarios a regularizarse.

Rodríguez Miranda comentó que, por instrucción del alcalde José Chedraui Budib, se llevarán a cabo acciones para que las cámaras de seguridad que están conectadas a la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata (DERI) sean monitoreadas por la Inteligencia Artificial.

El funcionario señaló que la iniciativa responde a una necesidad de la SSC, pues no se cuenta con el personal suficiente para revisar las mil 300 cámaras con las que se cuenta.