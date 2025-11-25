Martes, noviembre 25, 2025
En Chiconcuautla pobladores retienen a policías ministeriales que se negaron a identificarse

Martín Hernández Alcántara

Habitantes de Chiconcuautla retuvieron durante varias horas —desde la noche del lunes y hasta la madrugada de este martes— a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, luego de que los agentes se negaran inicialmente a identificarse y actuaran con prepotencia mientras realizaban una diligencia relacionada con el caso de un joven hallado sin vida en Zacatlán.

De acuerdo con testimonios de pobladores, los policías arribaron al municipio para asegurar una camioneta vinculada a la investigación, pero su llegada nocturna, la ausencia de explicaciones claras y la negativa a mostrar credenciales generaron sospechas entre vecinos, quienes temieron que la unidad estuviera siendo robada.

La incertidumbre derivó en la concentración de decenas de habitantes en el centro de la cabecera municipal, donde increparon a los oficiales por su comportamiento altanero y exigieron una explicación formal sobre la operación.

La tensión aumentó cuando comenzaron a circular versiones de que la camioneta estaba siendo incautada sin orden judicial visible.

Los pobladores decidieron impedir la salida de los elementos y retenerlos hasta que se esclareciera el motivo de su presencia. Fue hasta altas horas de la madrugada que, tras varias intervenciones de autoridades locales y mediadores comunitarios, los ministeriales accedieron a identificarse y explicar el contenido de la diligencia.

Una vez aclarada la situación, los agentes fueron liberados sin que se reportaran enfrentamientos físicos o daños, aunque la comunidad reiteró su molestia por la actuación inicial de los agentes ministeriales.

Trascendió que la diligencia formó parte de la investigación por el fallecimiento de Eduardo Zaragoza Trejo y que el aseguramiento del vehículo se llevó a cabo conforme al procedimiento legal. El personal continuará con el proceso correspondiente tras recuperar la unidad y restablecer el diálogo con los pobladores.

Eduardo Zaragoza Trejo, taxista local, conocido en la región como “Lalo Z”, que realizaba viajes a la Ciudad de México, fue reportado desaparecido el jueves 20 de noviembre de 2025 alrededor de las 03:00 horas.

Su última ubicación conocida fue en el paraje “Amola”, cerca de una caseta de vigilancia en Chiconcuautla, donde presuntamente fue privado de su libertad por sujetos armados.

El viernes 21 de noviembre de 2025, su cuerpo fue hallado junto a otros dos -un hombre y una mujer, posiblemente también de Chiconcuautla- abandonados en la carretera Interserrana, a la altura de Jilotzingo, Zacatlán.

La FGE investiga como homicidio, posiblemente vinculado a robos o disputas locales. La camioneta asegurada en Chiconcuautla podría ser evidencia clave.

