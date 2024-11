En aumento, adicciones y personas en situación de calle en Tehuacán

Tehuacán. Esta ciudad enfrenta una creciente crisis social marcada por el incremento de adicciones que está llevando a las personas con esa problemática a vivir en situación de calle y hasta en indigencia; es un fenómeno que se ha intensificado dramáticamente durante la última década sin que exista una respuesta institucional efectiva para atenderlo, revelan testimonios de afectados y datos proporcionados por Norma Notario Guevara, directora de Centros de Integración Juvenil (CIJ) Tehuacán y Carlos Méndez, representante del Colectivo Efecto Mariposa, que atienden a personas con problemas de drogadicción, que tienen gran coincidencia con los datos a nivel nacional que son desalentadores en esa materia.

A nivel nacional no hay un estudios precisos relacionados con las adicciones y la salud mental, enfocados en los fenómenos de la indigencia y situación de calle, los datos existentes que abordan el problema son las cifras de atención en servicios de salud pública que en este año arrojan un panorama no solo persistente, sino además complejo, dado que solo se enfoca a registrar los casos de quienes acudieron a pedir la atención médica, de modo que se desconoce cuál es el universo de quienes están fuera de esas estadísticas, pero la cifra es creciente, pues según la Organización de las Naciones Unidas, solo uno de cada cinco consumidores a nivel mundial recibe tratamiento adecuado.

Tan solo durante el primer semestre de este 2024, las unidades de salud en México reportaron la atención de 158 mil 814 personas por condiciones de salud mental, entre las cuales la ansiedad y la depresión fueron las más comunes, representando 51.5% y 25.9% de los casos respectivamente. Un dato por destacar es que las mujeres representan la mayoría de los casos de ansiedad con 73.2% y depresión con 78%, mientras que los hombres lideran en condiciones como el trastorno de déficit de atención ocupando 77.9% y trastornos del espectro autista con 78%.

De acuerdo con el Informe Sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias en México 2024, 179 mil 342 personas solicitaron tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en 2023, de esa cifra los hombres constituyen la mayoría, 84.8%; en general se trató de consumidores de estimulantes de tipo anfetamínico (ETA), como la metanfetamina, el cristal y el éxtasis, representando 49.1% de los casos, seguidos por el alcohol con 21.8% y la marihuana con 13.3%.

En Puebla, estos patrones de consumo se repiten, siendo las drogas más comunes las metanfetaminas, el alcohol, la marihuana y el tabaco, lo que coincide con los datos que conciernen a Tehuacán; Norma Notario expuso que cuando CIJ llegó al municipio la mayoría de los consumidores ocupaban los inhalables como el Resistol, solventes, gasolina y thiner, pero actualmente la marihuana, la cocaína, las metanfetaminas y, recientemente, el cristal, han tomado la delantera.

La estadística relacionada con las féminas en cuanto a la atención por temas como la depresión y la ansiedad parece reflejarse también en el caso de las adicciones en Tehuacán.

De acuerdo con Norma Notario uno de los aspectos más preocupantes es que el consumo de drogas actualmente registra una paridad entre hombres y mujeres.

La situación de las mujeres adictas resulta particularmente alarmante, ya que están expuestas a mayores riesgos que los varones, siendo más vulnerables a ser víctimas de violencia en todos los sentidos. Un factor adicional de preocupación es la posibilidad de embarazos no deseados, lo que implica condenar a seres inocentes a una vida marcada por la adicción, la miseria y la violencia desde su nacimiento.

Sí, las adicciones tienden a llevar a las personas a abandonarlo todo, su prioridad es proveerse de la droga, es así como el número de adictos en esta ciudad va en aumento, algunos todavía realizan actividades que les permiten obtener recursos económicos, pero entre la situación de calle y la indigencia hay una línea muy delgada, alertó Norma Notario al explicar que el constante consumo afecta seriamente la salud mental de las personas que comienzan a desarrollar una serie de enfermedades como alucinaciones, lagunas mentales, ansiedad, depresión, delirios de persecución que en más de un paciente se conjugan.

Intentos fallidos de rehabilitación

Las estadísticas del CIJ muestran un panorama desalentador: en 2023, solo 12 personas en situación de calle aceptaron iniciar un proceso de rehabilitación, pero ninguna lo concluyó. La principal razón del abandono fue que el programa requiere dedicar dos días por semana durante varias horas a las actividades terapéuticas, tiempo que los adictos consideran como una pérdida de oportunidad para conseguir recursos económicos para su consumo.

La situación en 2024 es aún más crítica: hasta el momento ninguna persona con adicciones que está sin hogar ha accedido a comenzar el tratamiento, a pesar de que el programa es gratuito para este sector de la población, lo que significa que cada vez hay más renuencia para ver como una opción de vida la rehabilitación.

Carencias institucionales

Los especialistas señalan que un tratamiento efectivo de rehabilitación requiere al menos dos años de internamiento para lograr la reintegración familiar y social del adicto, tiempo que puede acortarse cuando la decisión de salir del vicio la tomó el propio enfermo, en ese caso llega a ser de ocho meses, contando con el apoyo indispensable de sus familiares.

La directora del CIJ enfatizó que la prevención temprana y la intervención familiar son cruciales. Los casos con mayor éxito de rehabilitación son aquellos donde existe una red de apoyo familiar y cuando se detecta el problema a tiempo, sobre todo en la adolescencia. Los pacientes jóvenes que cuentan con el respaldo de sus familiares, quienes también participan en terapias para aprender a manejar la situación, tienen mayores probabilidades de recuperación.

Como ya se ha hecho notar, la situación es completamente diferente en el caso de quienes están en situación de calle, ellos no tienen una red que lo sostenga, y eso impide que logren sobrellevar el tratamiento. En este punto coincidió Carlos Méndez, del Colectivo Efecto Mariposa, al resaltar que las drogas son la salida que muchos jóvenes creen encontrar a sus problemas diarios, se evaden así de una realidad que no les agrada, pero al final la adicción es totalmente contraproducente porque los domina totalmente hasta dejarlos sin una salida.

Caso testimonial

Martín ya no es un jovencito, pero sí lo era cuando tuvo contacto con las drogas y después de muchos años sigue luchando contra su adicción, a veces con menos fuerza otras con más determinación, pero reconoce que se trata de un problema del que no sabe si podrá salir. Él ha probado diferentes sustancias durante el tiempo que lleva con ese problema, lo que le llevó a perder a su familia, a abandonar su trabajo, a robar, a vivir en la calle, pasar hambre, frio, desprecios, golpes y humillaciones.

Su semblante es duro, con un aire pensativo, cuando habla no tiene reparo en aceptar su problema con las drogas; accedió a la entrevista de buen agrado, hasta parecía entusiasmado de compartir su experiencia, se sentó frente a la cámara, bromeó sobre su peinado y su arreglo que cuidó para dar una buena impresión, es un hombre con sentido del humor que acepta la realidad que enfrenta, lo que no significa que esté contento con ella.

Llegó con su pareja, una joven a la que le dobla la edad; se conocieron cuando él vivía los peores momentos de su adicción. Martín tiene tres hijas y nietos a los que no conoció hasta hace poco, debido a que su familia no quería que se acercara por estar inmerso en las drogas, considera que les asiste la razón, pues por su problema adictivo perdió toda la confianza que le tenían.

Martín recuerda que se pasaba meses enteros sin bañarse al grado que “daba hasta miedo porque se olvida uno de todo, lo único que quería era tener mi siguiente fumada”; en un solo día llegó a consumir hasta 30 dosis de piedra, por día.

Cuando no lograba consumir como su cuerpo le exigía, sufría de ansiedad, miedo, desesperación, frío, temblores, así optaba por dejar todo para buscar lo que necesitaba; en lugar de desayunar iba por su piedra, situación que se volvió insostenible para su familia. Él llegaba solo para sacar dinero, se llevaba lo que podía, vendía las cosas de su taller y de su casa, no tenía reparo en nada, por ello sus seres queridos que terminaron por exiliarlo de su hogar.

La creciente necesidad de satisfacer su adicción lo llevó a relacionarse con la gente que le proveía el producto, hasta que finalmente se convirtió en vendedor, esa fue una de las peores decisiones que tomó. No solo aumentó entonces su consumo, también lo hicieron sus problemas económicos ya que vendía poco y se metía mucho, al grado de sufrir una sobredosis que lo llevó hasta el hospital, luego tuvo la suerte de poder salir de la distribución, una oportunidad que se le presentó y supo aprovechar para irse de ahí sin consecuencias, claro no se llevó ni un peso, pero sí muchos golpes y cargos de conciencia que a la fecha lo persiguen.

Sin duda ahora se arrepiente, asume su responsabilidad reconociendo que nadie lo obligó a entrar en ese mundo en el que la gente se va matando poco a poco, donde no se les quiere, ni los valoran porque han perdido la dignidad; la sociedad los aparta, pero es algo que en ese momento a ellos no les importa y pueden llegar a cometer delitos muy graves, solo por el afán de cubrir su necesidad de drogarse.

Haciendo memoria, Martín prefirió no dar detalles de todo aquello que fue capaz de hacer cuando formó parte de la red de vendedores, fue un tiempo que considera como el más oscuro de su adicción, por ello pidió a los jóvenes no acercarse a las drogas, no aceptarlas ni por curiosidad, ni por presión y alejarse de ese mundo que los va a devorar hasta acabar con ellos.

Llamado a la acción

El Colectivo Efecto Mariposa en sus estadísticas resalta que del total de pacientes adictos que se acercan a pedir consulta psicológica, alrededor d 40% externa una ideación del suicidio, otro riesgo real de la enfermedad y de ese porcentaje alrededor de dos personas llegan a consumar esa idea.

También consideró que la drogadicción cuando no se atiende a tiempo lleva al enfermo a desarrollar una serie de comportamientos que puede orillar a su familia a exiliarlo del hogar y en esa situación sin duda es alto el riesgo de llegar hasta la indigencia.

Tanto Carlos Méndez como Norma Notario también coincidieron en que se necesitan políticas públicas en las que coincidan no solo las instituciones sino también las organizaciones civiles para hacer un frente común contra esta problemática que a la fecha no es atendida de manera frontal e integral.

Mientras no se haga un proyecto real con espacios de esparcimiento, tratamientos efectivos gratuitos y el acompañamiento de especialistas, el problema seguirá en aumento afectando todo a los jóvenes y adolescentes, pues el Informe nacional 2024 indica que quienes más acuden a solicitar atención por esas condiciones son las personas adultas jóvenes, cuyo rango de edad va de los 30 a los 49 años.