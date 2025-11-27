En Atlixco jóvenes estudiantes de la preparatoria regional Simón Bolívar, incorporada a la BUAP, resultan lesionados en accidente de motocicleta

Atlixco, Pue. Dos jóvenes resultaron lesionados luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra un vehículo particular en las inmediaciones de la preparatoria regional Simón Bolívar, incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

De acuerdo con información extraoficial, ambos lesionados son estudiantes de dicha institución educativa. El percance ocurrió a pocos metros de la zona de acceso principal, un punto donde vecinos y alumnos han señalado que este tipo de accidentes son recurrentes debido al flujo vehicular y a la falta de cultura vial.

Hasta el momento se desconoce la gravedad de sus heridas. Las autoridades correspondientes ya iniciaron las investigaciones para fincar o deslindar responsabilidades, así como para analizar la necesidad de reforzar medidas de seguridad vial en el área, especialmente en horarios de entrada y salida de estudiantes.