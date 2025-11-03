En Atlixco incendio cobra la vida de una mujer de 80 años de edad

Atlixco. La festividad de Todos Santos terminó en tragedia en la colonia Álvaro Obregón, a 10 minutos de la cabecera, cuando un incendio provocado presuntamente por unas veladoras encendidas en una ofrenda cobró la vida de Elena Espinosa, una mujer de 80 años de edad.

El siniestro ocurrió durante las últimas horas del domingo justo cuando las familias atliscenses concluían sus celebraciones con los difuntos. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el fuego inició en la planta baja del domicilio ubicado sobre la calle 9 Sur, entre la 15 y la 17 Poniente.

Vecinos relataron que, al percatarse del humo, intentaron auxiliar a Elena. Sin embargo, las llamas se propagaron con gran rapidez y alcanzaron el segundo piso antes de que pudieran ingresar. Los cuerpos de emergencia llegaron al sitio pocos minutos después del llamado, pero ya nada pudieron hacer para salvarla.

Las primeras indagatorias apuntan a que una o varias veladoras encendidas en el altar habrían iniciado el fuego que consumió buena parte de la vivienda.

La tragedia ha consternado a los habitantes de la colonia Álvaro Obregón, quienes se solidarizaron con la familia de la víctima.

