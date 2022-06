En Atlixco el aire contiene cinco veces más partículas negativas permitidas por la OMS: especialista

Atlixco. Esta ciudad registra desde hace más de un lustro cinco veces más partículas contaminantes en el aire a las permitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), detalló el ambientalista Víctor Celorio quien además es investigador e integrante de la Asociación Civil Nacional Pulmón Urbano.

En el caso de Atlixco, agregó durante una visita a este lugar, se trata en gran parte de un deterioro ambiental importado. “Es decir, aquí no es producido totalmente. Está llegando de fuera. Sin embargo, es un problema ya de niveles graves y para no echar en saco roto. No perdamos de vista son agentes negativos respirados por los atliscenses de manera cotidiana”, aclaró.

“Es un promedio equivalente a las 75 micro partículas contaminadas por metro cúbico. Esa cifra significa cinco veces más el nivel de las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud la cual estima un máximo de 15”, acotó.

Celorio expuso aquí muchos piensan a simple vista no es mucha la contaminación. “Pero de lejos es muy visible la nata gris. Las estadísticas oficiales al respecto son contundentes: 38 millones de mexicanos se enferman todos los días debido a ese problema. De esos, 45 mil pierden la vida cada 24 horas por esa causa. Es una verdadera emergencia ambiental”, describió.

- Anuncio -

Fernando Chávez Escudero, regidor de Ecología en el ayuntamiento, destacó “somos vecinos de ciudades grandes donde la contaminación es bastante amplia. Y en Atlixco no estamos exentos de eso. Al contrario, necesitamos prevenir y tomar esto como parte de una corresponsabilidad”.

Todo esto quedó discutido en el marco del día mundial del medio ambiente y de la puesta en marcha del programa piloto llamado Los Pulmones de Atlixco impulsado por el propio Chávez Escudero y consistente en la colocación de cinco aparatos, en distintos puntos de la mancha urbana, compuestos por 14 turbinas alimentadas con la luz solar las cuales hacen el trabajo de una aspiradora para reciclar y limpiar cada una de ellas 340 metros cúbicos de aire al día.