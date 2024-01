En 7 años se presentaron 14 quejas por agravios a comunidad LGBTTTIQ+ en Puebla y no hay ni una recomendación

La Comisión Estatal de Derechos Humanos reportó 14 quejas presentadas por personas LGBTTTIQ+ entre 2014 y 2021, por las cuales no emitió ni una sola recomendación, según una solicitud de información hecha por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE).

El organismo, perteneciente a la Universidad Iberoamericana Puebla, consignó que la mayoría de las quejas tiene que ver con negativas a prestar servicios públicos a las personas de la comunidad de la diversidad, pero también con la violación a derechos como a la salud, al cambio de identidad de género, a recibir apoyos alimentarios por parte de autoridades estatales, al desarrollo de la libre personalidad y al reconocimiento de los derechos de las personas trans y que realizan trabajos sexuales.

“En las descripciones de los casos, es notorio cómo los prejuicios, asociados a la homofobia y transfobia, se reflejan en conductas o acciones discriminatorias violentas como gritar, ignorar, intimidar, burlase, hostigar, cuestionar y prejuzgar, teniendo como finalidad anular o menoscabar el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales suscritas anteriormente”, se apunta en el documento “Discriminación, violencia e ineficiencia institucional. Los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+ en el estado de Puebla 2015 – 2021”, elaborado por el IDHIE.

El Instituto solicitó un reporte de las medidas cautelares o medidas precautorias que se hubieran emitido de 2015 a 2021 para proteger los derechos de las personas LGBTTTIQ+; sin embargo, en su respuesta indicó:

“La emisión de medidas cautelares no es un requisito sine qua non para la investigación de las presuntas violaciones a los derechos humanos en todos los expedientes de queja, en los asuntos que desea conocer, se observa que al no tener elementos necesarios para determinar que exista un riesgo para las personas, no existió necesidad de emitirlas en la integración de dichos expedientes de queja”.

Por esta razón la Comisión señaló que no se había visto en la necesidad de generar este tipo de medidas de protección a las personas LGBTTTIQ+, al no haber condiciones que las pusieran en riesgo como parte de los hechos discriminatorios que denunciaron.

“Dado que la CDH Puebla solo recibe quejas relacionadas con la actuación de las autoridades estatales y municipales, se presentó una solicitud de información similar a la CNDH7 , requiriendo un reporte de las quejas presentadas por personas LGBTTTIQ+ en el estado de Puebla por presuntos actos de discriminación. Al respecto, el organismo nacional reportó que solo se han presentado tres quejas de este tipo, principalmente contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero en todos los casos los expedientes se encuentran concluidos sin que se haya emitido una recomendación o conciliación”, se indica en el estudio de la Ibero Puebla.