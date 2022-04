En 58 años se ha registrado en Puebla la desaparición de 2 mil 654 personas

En 58 años –del periodo comprendido entre 1964 hasta ayer, 26 de abril 2022– 2 mil 654 personas en el estado de Puebla han sido reportadas a las autoridades como desaparecidas y no han sido localizadas, 579 siguen sin ser halladas, 485 fueron encontradas muertas y a 7 mil 55 se les ubicó con vida, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

La diferencia entre una persona reportada como desaparecida y no localizada estriba en que en el primer caso no se conoce su paradero y se presume que su ausencia está relacionada con algún ilícito. En el segundo caso, se ignora la ubicación del hombre o mujer que son buscados, pero su falta no tiene relación aparente con algún delito.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas y Localizados de la CNB, puede ser consultado en el portal de la Secretaría de Gobernación federal y ahí se informa que desde el 15 de marzo de 1964 hasta este 26 de abril de 2022 Puebla tiene reportadas 10 mil 594 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales 5 mil 630 son mujeres, 4 mil 959 varones y 5 no tienen género determinado en la tabla.

De esta forma, con sus 2 mil 654 casos reportados, Puebla se ubica oficialmente, en el lugar número 14 a nivel nacional con más personas desaparecidas en estas casi seis décadas, en una lista que encabeza Jalisco con 14 mil 492 ausentes, Tamaulipas con 11 mil 937, el estado de México con 10 mil 863, Nuevo León con 6 mil 180,Veracruz con 5 mil 617, Sinaloa con 5 mil 439, Michoacán con 4 mil 301, Sonora con 4 mil 282, la Ciudad de México con 3 mil 997, Guerrero con 3 mil 775, Coahuila con 3 mil 536, Zacatecas con 2 mil 847 y Guanajuato con 2 mil 679.

La CNB tiene registradas un total de 244 mil 54 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en todo el país desde 1964, de las cuales 88 mil 188 permanecen en calidad de desaparecidas y 11 mil 264 no han sido localizadas.

El total de personas localizadas en México desde hace 58 años es de 144 mil 602, equivalente a 59.25 por ciento del total de reportes hechos desde entonces. De éstas, 9 mil 855 fueron halladas con vida y 144 mil 747 estaban muertas.

En dos años, casi mil desaparecidos

El 18 de enero pasado, durante su comparecencia ante el Congreso local para hacer la glosa del informe del titular del Poder Ejecutivo poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta, la secretaria de Gobernación estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, informó que de 2019 hasta los primeros días de este año se reportó la desaparición de 842 personas en Puebla, de las cuales el 41 por ciento aún no era localizada, lo que se traduce en que en cuatro de cada 10 denuncias las acciones de búsqueda no han fructificado.

La responsable de la política interior en la entidad precisó que Desde la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla en 2019, fueron localizados 497 que equivalen a 59 por ciento del registro total.

Además, dio a conocer que en 2021 se llevaron a cabo 7 mil 711 acciones de búsqueda en 63 municipios que resultaron en la localización de 266 personas, de las cuales 213 tenían reporte de desaparición en Puebla, mientras las 53 restantes se habían reportado como desaparecidas en otros estados.

Las acciones emprendidas, prosiguió la secretaria de Estado, permitieron que Puebla pasó de 2019 a 2021 del quinto lugar nacional en número de desapariciones a la posición 14 de las 32 entidades federativas del país.