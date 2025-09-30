En 3 libros reúnen relatos extraños contados en susurros por arqueólogos

Historias que habían sucedido en las sombras, es decir, en los entretelones del trabajo de campo, y que los arqueólogos contaban en susurros por temor al “qué diría”’ la comunidad académica. Bajo esa lógica, transcurren los relatos contenidos en la colección Sombras y susurros. Vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología, coordinada por Luis Alberto Martos López y Luis Alberto López Wario, expertos adscritos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Publicada por el sello Punto Rojo, la serie de libros contiene las historias de 70 expertos tanto de México como El Salvador, Perú, Bolivia y Argentina, que cuentan estas historias calladas, platicadas en voz baja, en forma de susurros, pues no son cosas que se platiquen a diario en la labor de campo, además de que difícilmente aparecerán en los informes técnicos.

Te puede interesar: En Mala Madre, Tania O. Hernández disecciona los sentires de la maternidad

Una de esas historias es contada por el ex arqueólogo del Centro INAH Puebla Francisco Mendiola Galván, ahora titular de la Coordinación Nacional de Arqueología. “Mis historias son estas experiencias que uno reconoce con el corazón, la formación positivista emanada de la herencia ilustrada del racionalismo nos han hecho serios; sin embargo, la arqueología, la antropología y la historia misma son disciplinas gozosas que nos permiten recrearnos espiritualmente, de las que se tiene una intuición más desarrollada”, señaló en una pasada conversación mantenida en Radio INAH.

El estudioso del arte rupestre, entre otros temas, señala que en el libro Sombras y susurros. Vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología sus historias soltaron las amarras, pudieron indagar horizontes al escribirlas y al recordarlas.

“Las traía yo guardadas. Son parte de la complejidad que como arqueólogos tenemos, son en su momento vividas y muy fuertes: eso que se te suba el muerto, y no puedas respirar es angustiante, de una transformación en la que me vi vulnerable, achicado, agredido en mi dignidad incluso. Fue un sueño rudo, un relato narrado con pelos y señales”, relató Mendiola Galván.

El proyecto, contaron los arqueólogos Luis Alberto Martos y Luis Alberto López, comenzó con una plática durante una cena de fin de año cuando cayeron en cuenta de que, tanto ellos como otros colegas, tenían anécdotas que salían de lo estrictamente académico y entraban al terreno de lo popularmente conocido como paranormal.

El resultado de aquel diálogo, así como de la tarea subsecuente de conjuntar y plasmar en el papel tales relatos, fue un libro publicado en 2021 bajo el título de Sombras y susurros. Vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología, al cual, debido a su éxito, siguieron dos entregas más, lanzadas en 2024 y 2025.

“En un primer momento -comentó Martos López- decidimos que el título fuera Sombras y susurros…, porque se trataba de historias que nos habían sucedido en las sombras, es decir, en los entretelones del trabajo de campo, y que muchos de nosotros contábamos en susurros, por temor al ‘qué dirá’ la comunidad académica”.

De este modo, continuó, lo que empezó con un ejercicio catártico entre una decena de arqueólogos partícipes en el primer libro, terminó como una fructífera aventura literaria en la que colaboraron más de 70 expertos, tanto de México como de otros países hispanohablantes.

También puedes leer: Catálogo de El Corcito publicado por el Museo Amparo recibe Premio García Cubas

Completar la trilogía de publicaciones, detalló López Wario, también representó una enseñanza divulgativa, pues les mostró que hay áreas de oportunidad para reunir a múltiples especialistas -arqueólogos, restauradores, filósofos, antropólogos físicos o museógrafos- y hallar maneras innovadoras de acercar al público a sus disciplinas de estudio.

Concluyeron que cada libro de la colección es, en cierto modo, una confesión por parte de aquellas personas que se han enfrentado a sonidos extraños, de flautas o danzas, en medio de la oscuridad, o bien, que han avistado sombras o incluso figuras realizando actividades que, bajo otras circunstancias, serían cotidianas.

“Parecen tener una tarea pendiente, o quizá tienen aún algo importante que decirnos”, relató Luis Alberto Martos.

El libro Sombras y susurros. Vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología (2021) es editado por el sello Punto Rojo y se encuentra disponible en formato electrónico en las diversas plataformas de venta de libros en línea. Los ejemplares físicos, en cambio, pueden adquirirse en las librerías del INAH, en la Ciudad de México.