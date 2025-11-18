En 22 años siete hombres presidieron el PAN en la ciudad de Puebla; Pablo Rodríguez en tres ocasiones

Durante los últimos 22 años un total de siete hombres han presidido la dirigencia municipal del PAN en la ciudad de Puebla, de los cuales Pablo Rodríguez Regordosa ha ocupado el cargo en tres ocasiones, seguido de Jesús Zaldívar Benavidez, en dos periodos, según consta en registros de dicho partido político, lo que cambiará el próximo 7 de diciembre cuando se elija por primera vez a una presidenta.

El exdiputado local y exsecretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico presidió el blanquiazul en la capital del estado en los periodos de 2003-2004, y más tarde de 2014 a 2017, así como de 2017 a 2019, estos últimos durante los gobiernos morenovallistas, sumando en total seis años al frente del Comité municipal.

Después del primer periodo de Pablo Rodríguez Regordosa fue electo en el cargo Pablo Montiel Solana, político cercano al exalcalde Eduardo Rivera Pérez, quién presidió su partido de a 2004 a 2005. Le siguió en dicho puesto es Jorge Elingher, quien presidió el PAN de 2005 a 2008.

Ese año tocó turno a Bernardo Arrubarrena García, quien presidió el PAN en la capital de 2008 a 2009, seguido del periodo de Miguel Méndez, de 2009 a 2011. Gerardo Maldonado fue presidente del Comité Directivo Municipal de 2011 a 2014, los primeros tres años del sexenio Rafael Moreno Valle Rosas.

Para ese momento ya cercano a Moreno Valle, Pablo Rodríguez lo sucedió en dos periodos que juntos sumaron un total de cinco años en el Comité municipal de 2014 a 2019. Ese año, el cargo fue ocupado por Jesús Zaldívar Benavidez, otro morenovallista que se había desempeñado como diputado local.

Quién también es cercano al actual dirigente estatal, Mario Riestra Piña, tuvo su primer periodo de 2019 a 2022 y un segundo más de 2022 a 2025. Sin embargo, se ha cuestionado su ausencia en la dirigencia municipal desde hace meses.

El 31 de octubre, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por mayoría de votos la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que anuló la convocatoria para la elección del dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital poblana, al determinar que no cumplió con el principio de paridad de género.

La resolución se sustentó en la ponencia de la magistrada Ixel Mendoza Aragón, respaldada por la presidenta María Cecilia Guevara Herrera, quienes enfatizaron que, en los últimos nueve períodos, sólo una mujer logró ocupar la presidencia panista municipal en 2021. Esta situación evidencia que la paridad entre mujeres y hombres no ha sido garantizada en dicha fuerza política.

En el documento, la Sala Regional subrayó que la anulación de la convocatoria no vulnera el derecho de la militancia panista a elegir a su dirigencia, sino que, por el contrario, busca garantizar la igualdad sustantiva al reponer el procedimiento. “La paridad implica eliminar cualquier condición que limite la participación de las mujeres en igualdad de circunstancias”, se lee en la sentencia.