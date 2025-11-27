En 2028, un millón de habitantes del Valle de Puebla sufrirán escasez de agua; es el 40% de la población: CICEPAC

En el año 2028, el Valle de Puebla podría enfrentar un grave desabasto de agua potable al menos al 40 por ciento de la población, equivalente a un millón 263 mil 200 habitantes, si no se llevan a cabo acciones urgentes como un manejo sustentable de líquido, recargas artificiales y un tratamiento adecuado para la industria y sus municipios, advirtió el Colegio de Ingenieros Civiles.

Alberto Vargas Hidalgo, coordinador del Comité de Medio Ambiente del organismo alertó que la falta del líquido, afectaría 1 mil 800 hectáreas agrícolas que dejarían de cultivarse, según se estima.

En conferencia de prensa, comentó que, de manera paulatina, el escaso abasto de agua se ha registrado en el Valle de Puebla desde 2013, por lo que ya son más de 10 años con una situación que no se atiende y que parece importar poco a las autoridades.

Ante ese escenario, puntualizó que se estima que en unos cinco años –en el año 2030– habrá un déficit de 406 hectómetros cúbicos, lo que dejaría sin agua potable a cuatro de cada 10 personas, de acuerdo con lo expuesto por el académico, con base en datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Hoy en día, se estima que 1 millón 263 mil 200 habitantes, lo cual representa que alrededor del 40 por ciento de la población del Valle de Puebla no tiene acceso a agua potable, situación que limita el bienestar y desarrollo de los habitantes, tanto adultos como menores.

“Hay abatimiento muy fuerte de los pozos en las comunidades de Puebla, según lo estimado por la Conagua”, comentó.

Ante ese escenario, el CICEPAC planteó llevar a cabo un manejo sustentable del acuífero, recargas artificiales, incentivar el pago del agua, control de extracción y regulación de pozos, tratamiento avanzado y reúso de agua para industria y municipios, gestión eficiente de la demanda urbana, proteger las zonas de recarga, diversificar fuentes de abastecimiento.

De acuerdo con la Conagua, por lo menos 50 municipios de Puebla tienen problemas de abastecimiento de agua potable, por lo que es necesario emprender acciones y evitar una crisis en el futuro, consideró el presidente del organismo Alejandro Muñoz Muratalla.