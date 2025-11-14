En 2026 aumentaría 194 por ciento el presupuesto de Movilidad; Salud y Cultura a la baja

En la propuesta de presupuesto para 2026 entregada este jueves por el gobernador Alejandro Armenta Mier al Congreso del estado, la Secretaría de Movilidad y Transporte registra un crecimiento notable al pasar de 243.6 a 718.1 millones de pesos, lo que representa un aumento de 194 por ciento respecto al año anterior. El documento será analizado y debatido por los diputados locales antes del 15 de diciembre, fecha límite para su aprobación.

La política de redistribución presupuestal beneficia principalmente a Movilidad y Transporte, así como a la Secretaría del Deporte que, bajo la titularidad de Gabriela Sánchez Saavedra, aumentaría de 115.4 a 160.5 millones de pesos, es decir, 39 por ciento más que en 2025. La Secretaría de Mujeres también recibiría un ajuste al alza, pasando de 95.6 a 111.99 millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 17 por ciento. Por otra parte, el presupuesto de Desarrollo Turístico tendría un aumento de 16 por ciento, subiendo de 388.79 a 451.59 millones de pesos.

En contraste, las dependencias con recortes serían la Secretaría de Arte y Cultura y la Secretaría de Salud. La primera pasaría de 738.4 a 224.1 millones de pesos, una disminución de 69 por ciento; la segunda, de 5 mil 136 a 3 mil 712 millones de pesos, lo que significa una reducción de 27 por ciento respecto al ejercicio fiscal anterior.

Dentro de la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración contempla un presupuesto de 30 mil 672.3 millones de pesos, lo que representa un incremento de 10.3 por ciento en comparación con 2025, mientras que la Secretaría de Bienestar obtendría 16 mil 569.1 millones de pesos, es decir, 1.5 por ciento más.

Otras dependencias con ajustes positivos son la Secretaría de Gobernación (13.15 por ciento), Desarrollo Económico y Trabajo (10.9), Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (10.86), Infraestructura (5.61), Educación Pública (4.22), Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (3.25), Consejería Jurídica (2.77), Seguridad Pública (2.66) y Agricultura y Desarrollo Rural (2.44).

El Poder Legislativo contaría con 560.79 millones de pesos, es decir, 5.4 por ciento más, y el Poder Judicial tendría mil 463 millones, con un aumento de 2.5 por ciento respecto al año anterior.

