En 2025 suman 23 accidentes ferroviarios en Puebla; ya superan los de 2024: ARTF

En los primeros nueve meses de 2025, Puebla registró 23 accidentes ferroviarios, cifra que ya supera los 19 siniestros ocurridos en todo 2024, de acuerdo con el más reciente informe de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF). La tendencia refleja un incremento del 21 por ciento respecto al año previo, principalmente por el aumento de arrollamiento de vehículos en cruces viales.

Durante este periodo, los municipios con más incidentes fueron Tehuacán y Puebla capital, con siete casos cada uno. Los accidentes también se presentaron en Cuautlancingo y Nopalucan, con dos sucesos en cada localidad, así como en Amozoc, Chapulco, Coronango, Mixtla y Soltepec, donde se reportó uno por municipio.

El reporte menciona que de los 23 hechos, 16 correspondieron a arrollamientos de vehículos, tres a descarrilamientos y cuatro a personas arrolladas.

La ARTF precisó que la cifra alcanzada en Puebla entre enero y septiembre de este año refleja que los percances ferroviarios representan un desafío persistente para la seguridad vial, sobre todo porque el 74 por ciento de los casos involucran vehículos particulares en cruces ferroviarios.

En 2024, Puebla capital concentró nueve de los 19 accidentes, seguido de Tehuacán con dos, y otras localidades como Cañada Morelos, Cuautlancingo y Nopalucan, entre otras, en donde se reportó un incidente por municipio.

El 68 por ciento de esos casos, equivalente a 13, fue por arrollamiento de vehículos; cuatro personas arrolladas, un descarrilamiento y también se presentó el caso de un cadáver sobre la vía pública o el derecho de vía.

El conteo total de casos, que alcanza los 42 en 21 meses, también pone de manifiesto la urgencia de mejorar la infraestructura ferroviaria y generar conciencia entre automovilistas y peatones.

Aunque el reporte oficial no precisa si las personas arrolladas perdieron la vida, la constante en los registros es la prevalencia de arrollamientos de vehículos, lo que subraya el reto vigente para los municipios en materia de seguridad pública.

La suma de accidentes en el lapso mencionado refleja que en Puebla ocurren hechos relacionados con el ferrocarril aproximadamente cada 15 días en promedio, lo que implica la necesidad de fortalecer tanto la señalización como la vigilancia en cruces de alto riesgo y la implementación de campañas de prevención para evitar arrollamientos y descarrilamientos.

Las principales causas de los accidentes ferroviarios en México suelen ser la omisión de la señalización por parte de automovilistas y peatones en los cruces del ferrocarril, así como la falta de acciones preventivas y de vigilancia en los municipios por donde pasan vías.

Además, la invasión indebida del derecho de vía, el cruce en lugares no autorizados, fallas mecánicas en vehículos y descuidos humanos durante las maniobras en patios ferroviarios y zonas urbanas también figuran entre los factores recurrentes en los registros oficiales.

