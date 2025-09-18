Jueves, septiembre 18, 2025
En 2025, cada dos días ha habido un suicidio en Puebla: Ssa

Yadira Llaven Anzures

En los primeros siete meses de 2025 el estado de Puebla ha registrado un promedio de un suicidio cada dos días, con un total de 123 casos. La Secretaría de Salud (Ssa) precisó que 32 corresponden a niñas, niños y adolescentes.  

Si bien es una cifra parcial de los últimos siete meses, de enero a julio, la tendencia de los suicidios en la entidad es a la baja.  

​En un comparativo de los casos registrados en los últimos cinco años, se observó que las cifras han fluctuado, con picos en 2023 (370 casos) y 2024 (354 casos). 

La cifra más baja se registró en 2022, con 291 casos. Sin embargo, el dato de 2025 (123 en siete meses) sugiere que, de mantenerse esta tendencia, la cifra final del año podría ser significativamente más baja que en años anteriores. 

En rueda de prensa, la directora del Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Ceposami), Umi Choda Morales, calificó esta cifra de “alarmante”, especialmente al considerar que 32 de estos casos corresponden a menores de edad. 

Choda Morales destacó que los 32 de suicidios en niñas, niños y adolescentes representan el 25 por ciento del total de los 123 casos registrados de enero a julio.  

La alta incidencia de suicidios entre la población joven y los datos de atención en salud mental -992 menores de edad atendidos por ansiedad y depresión en lo que va del año- refuerzan la necesidad de estrategias de prevención más efectivas y de un mayor acceso a servicios psiquiátricos en la entidad.  

La funcionaria estatal reconoció que es “alarmante” el número de suicidios y exigió atención urgente. 

Atención psiquiátrica y cifras históricas 

Por su parte, ​Carlos Olivier Pacheco, titular de la Secretaría de Salud, informó que los trastornos más comunes entre la población joven son los del neurodesarrollo y afectivos. 

Estos padecimientos son trastornos y perturbación de la atención, depresión y distimia, así como autismo, retraso mental leve y ansiedad. 

​El médico expuso que los detonantes de estos problemas pueden ser el uso excesivo de tecnología, el consumo de alimentos procesados y endulzantes. 

Olivier Pacheco informó que, en lo que va del año, los servicios de pediapsiquiatría han atendido a 992 menores de edad por ansiedad y depresión, con un promedio de 125 casos mensuales. 

