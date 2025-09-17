En 2025, cada 2 días ha habido un suicidio en Puebla: Ssa

En los primeros nueve meses de 2025, el estado de Puebla ha registrado un promedio de un suicidio cada dos días, con un total de 123 casos. De estos, el 25 por ciento —es decir, 32 casos— corresponden a niñas, niños y adolescentes.

Así lo dio a conocer la directora del Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Ceposami), Umi Choda Morales.

La funcionaria estatal reconoció que es “alarmante” el número de suicidios y exige atención urgente.

Reveló que de enero a julio en Puebla 32 menores se han quitado la vida, que forman parte de los 123 contabilizados de todas las edades en la entidad.

Por su parte, ​Carlos Olivier Pacheco, titular de la Secretaría de Salud, informó que los trastornos más comunes entre la población joven son los del neurodesarrollo y afectivos.

Estos padecimientos son trastornos y perturbación de la atención, depresión y distimia, así como autismo, retraso mental leve y ansiedad.

​El médico expuso que los detonantes de estos problemas pueden ser el uso excesivo de tecnología, el consumo de alimentos procesados y endulzantes.

Atención psiquiátrica y cifras históricas

​Olivier Pacheco informó que, en lo que va del año, los servicios de pediapsiquiatría han atendido a 992 menores de edad por ansiedad y depresión, con un promedio de 125 casos mensuales.

​Además, destacó que la cifra de 123 suicidios en lo que va de 2025 es histórica.

Incluso, comparó las cifras totales de suicidios de años anteriores: 354, el año pasado; 370, en 2023; 291, en 2022; 351, en 2021; y 336 en 2020.

