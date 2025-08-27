En 2024 lo elogiaron y ahora panistas fustigan a Néstor Camarillo por dejar el PRI, pero no la senaduría

Aunque durante la campaña electoral de 2024 destacaban su liderazgo y se desvivían en elogios hacia él, panistas de Puebla ahora fustigan a Néstor Camarillo Medina por abandonar el PRI sin dejar la senaduría, que afirman, era de Acción Nacional.

Humberto Aguilar Coronado, Genoveva Huerta Villegas y Mario Riestra Piña manifestaron su inconformidad, señalando que quien debía encabezar la fórmula era Ana Teresa Aranda Orozco, militante panista.

La polémica surgió luego de que Camarillo, exdirigente priista, hiciera pública su salida del PRI pero mantuviera el escaño senatorial obtenido en la coalición opositora. A través de la red social X, antes twitter, los líderes panistas enfatizaron que la curul fue concedida al tricolor por una negociación de la coalición, pero moralmente es patrimonio de Acción Nacional.

Aguilar Coronado fue el más insistente en sus críticas y acusó a Néstor Camarillo de traicionar a los poblanos: “Renuncia al PRI pero traiciona a quienes votaron por el PAN y lo hicieron senador. Evidentemente no se lo merecía; Ana Teresa Aranda debió ser senadora”, publicó. El exsubsecretario federal recriminó también que Camarillo no ha presentado iniciativas ni propuestas relevantes en el Senado durante su primer año de funciones.

Huerta Villegas, secretaria general del PAN, sostuvo que advirtió desde la postulación que la senaduría pertenecía a un cuadro de Acción Nacional, y ahora, con la salida de Camarillo, “confirma la traición” al electorado, asegurando que pronto podría sumarse al oficialismo, lo que considera un desenlace lamentable para quien resultó beneficiado por una coalición.

Mario Riestra Piña, dirigente estatal, señaló que el PAN actuó con generosidad al ceder espacios electorales en el proceso anterior y lamentó que Camarillo priorizara sus intereses personales. “La renuncia de un presidente de partido en funciones, no al cargo sino a su militancia habla más de la persona que de cualquier otra cosa”, declaró el líder panista, e invitó a los expriistas poblanos inconformes con el actual rumbo político nacional a sumarse a las filas panistas.

El distanciamiento entre Néstor Camarillo y Mario Riestra, ambos beneficiarios de la antigua alianza, se evidenció cuando el primero acusó al panista de traidor por permitir, según su visión, la derrota de la coalición en la elección extraordinaria de Chignahuapan.

El 26 de agosto, el senador Néstor Camarillo Medina oficializó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), decisión que anunció a través de un video difundido en sus redes sociales. En dicho mensaje, Camarillo expuso que la determinación responde al cierre de un ciclo tanto como dirigente estatal como militante priista, asegurando que optará por impulsar una “auténtica agenda ciudadana” desde su posición en el Senado.