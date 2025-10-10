En 2021 yo dejé mi aspiración por la dirigencia estatal del PAN para respetar la paridad de género: Castro

Marcos Castro Martínez, coordinador de los diputados locales del PAN, subrayó que el criterio de paridad de género no es nuevo y las dirigencias nacional y estatal del blanquiazul debieron garantizarlo en la elección del Comité Directivo Municipal. El legislador recordó que en 2021 renunció a su aspiración por la dirigencia estatal para respetarlo.

La relevancia del principio de paridad fue destacada tras la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) de invalidar el resultado de la elección interna del PAN en la ciudad de Puebla, debido a que no se priorizó la alternancia de género. Castro Martínez puntualizó que este mismo criterio se aplicó hace cuatro años, lo que llevó al grupo político relacionado con el exalcalde Eduardo Rivera Pérez a proponer a Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, en lugar de él, como aspirante a la dirigencia estatal del blanquiazul.

El legislador panista previó un desenlace desfavorable para la impugnación presentada por Manuel Herrera, excandidato a la dirigencia municipal, al argumentar que la defensa legal no prosperará porque el criterio de paridad no es nuevo ni ocasional.

“Al momento de emitir una convocatoria, las dirigencias tienen que prever que no atenten contra la paridad; ha habido antecedentes en los que las elecciones se han caído precisamente por no respetar esta norma”, puntualizó Castro.

A juicio del coordinador parlamentario, la resolución del TEEP debe acatarse sin condicionamientos y exigió que se emita una nueva convocatoria exclusiva para mujeres militantes, lo que permitiría ocupar por primera vez la dirigencia municipal del PAN en Puebla por una representante femenina.

Castro Martínez reconoció la posibilidad de que la equivocación haya ocurrido en el Comité Directivo Estatal y enfatizó que el Comité Ejecutivo Nacional previamente solicitó determinar explícitamente los criterios para los municipios convocados.

Sobre la actuación de la dirigencia encabezada por Mario Riestra, Castro dudó que se haya garantizado la paridad en la totalidad de los municipios, resaltando que existen localidades en las que la convocatoria debió dirigirse únicamente a mujeres.

“Si no cuidamos estos criterios corremos el riesgo de que la ciudadanía deje de vernos como una alternativa política real”, concluyó.

El 7 de octubre, este rotativo publicó que la dirigencia nacional del PAN cayó en su propia contradicción, ya que en 2021 reservó la dirigencia estatal para mujeres para respetar la paridad de género y cuatro años después hizo mixta la contienda por la dirigencia en la ciudad de Puebla. Bajo el argumento de la reforma de paridad total impulsada por el PAN y con base en criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a finales de 2021, el CEN determinó que la elección de la dirigencia estatal fuera exclusiva para mujeres, lo que tiró la aspiración de Marcos Castro Martínez, hoy diputado local, un panista clave en el equipo político del ex edil Eduardo Rivera Pérez.