En 2018 AMLO tachó de corruptos y sinvergüenzas a Jorge Estefan y Antonio Gali

En redes sociales difundieron un discurso de Andrés Manuel López Obrador en el que tachó de corruptos y sinvergüenzas a Jorge Estefan Chidiac y Antonio Gali Fayad, cuando el primero fungía como dirigente estatal del PRI y el segundo como gobernador de Puebla por el PAN.

El audio se retomó en medio de una confrontación al interior de Morena, por la posible postulación de Jorge Estefan y de Antonio Gali López, el segundo hijo del exmandatario albiazul, a las diputaciones federales de Izúcar de Matamoros y Puebla capital, respectivamente.

Cuestionado sobre el tema en una conferencia de medios que encabezó en la sede del Congreso local, Estefan –actual diputado estatal– señaló que no ha pedido candidaturas a Morena ni al PVEM, sino que es esta última fuerza política la que le ha ofrecido espacios, sin que hasta el momento haya tomado una decisión.

“Son los verdugos del pueblo”, señaló López Obrador

Aunque se desconoce con precisión el lugar y la fecha en la que López Obrador pronunció ese discurso, el contenido del mismo deja entrever que lo emitió en alguna de las asambleas informativas que encabezó en la región de Izúcar de Matamoros, en búsqueda de la presidencia del país, por la que compitió en 2006 y 2012 y que finalmente ganó en los comicios de 2018.

“Aquí hay un personaje del PRI, Chidiac, presidente del PRI, siempre obtiene los votos aquí, en esta región, compra los votos, trafica con la necesidad de la gente, un sinvergüenza, corrupto”, se escucha decir al también fundador e ideólogo de Morena en el audio.

Inmediatamente después, López Obrador pregunta a sus simpatizantes si conocían la relación familiar existente entre Jorge Estefan Chidiac y el entonces gobernador Antonio Gali Fayad.

– ¿Saben que Chidiac es concuño de Gali?, ¿lo sabían?

– No -responde una multitud al unísono.

– Claro que no, cómo lo van a saber si la mafia controla a los medios de información. Son concuños, son lo mismo. Ya no hay que votar por los verdugos del pueblo, no hay que dejarse engañar, hay otro camino, sí hay de otra: Morena.