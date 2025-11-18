Martes, noviembre 18, 2025
NoticiasPolítica

En 15 días se podría aprobar la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales: Carvajal

El diputado federal por Morena afirmó que ambos ordenamientos ya están en comisiones listos para su discusión

En 15 días se podría aprobar la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales: Carvajal
En 15 días se podría aprobar la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales: Carvajal
Efraín Núñez

La Cámara de Diputados está cerca de aprobar la reforma en materia de aguas, la cual contempla la creación de la Ley General de Aguas y la modificación de la Ley de Aguas Nacionales, ambas impulsadas por el gobierno federal, a pesar de las advertencias de especialistas sobre sus posibles efectos contradictorios.

Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional, informó que ambos proyectos legislativos ya están en manos de las comisiones correspondientes y podrían recibir luz verde en un plazo de hasta 15 días. Explicó que la propuesta busca actualizar el marco regulatorio en consonancia con el Plan Hídrico Nacional, que pretende rescatar los ríos y adecuar la normatividad para encarar la crisis de abasto en ciudades y zonas agrícolas.

Según Carvajal Hidalgo, la nueva legislación establecerá sanciones penales contra el desvío ilegal de agua, conocido como “huachicoleo”, y penalizará la sobreexplotación de acuíferos, al tiempo que introducirá mecanismos para una distribución equitativa del recurso. Agregó que en Puebla, 30 por ciento de las colonias registra suministros intermitentes, y muchas deben recurrir a pipas o sistemas de tandeo para abastecerse.

La reforma también planea regular las concesiones de uso, limitando la transmisión de derechos únicamente bajo ciertas condiciones para el sector agrícola. El legislador aclaró que se eliminará la comercialización indiscriminada de volúmenes de agua, y que los ejidos mantendrán la operación de los distritos de riego, ahora bajo mayor supervisión de la Comisión Nacional del Agua o los organismos de cuenca.

Expertos como Pedro Moctezuma Barragán, integrante de Agua para Todos, Agua para la Vida, han alertado que la coexistencia de dos ordenamientos podría generar confusión jurídica y abrir la puerta a la privatización de servicios, como sucedió previamente en estados como Puebla. Moctezuma indicó que la actual iniciativa, discutida en San Lázaro, eliminó la cláusula que prohibía expresamente la privatización, hecho que considera regresivo para la gestión pública del agua.

Durante su intervención en el IV Congreso La Gestión Integral del Agua en Puebla, Moctezuma Barragán sostuvo que el texto en análisis en la Cámara de Diputados conserva artículos que permitirían la privatización del servicio hídrico a nivel municipal si no son revisados con minuciosidad, por lo que exigió un diálogo serio con los legisladores. 

Apuntó también que el proyecto responde a intereses de la llamada “hidrocracia” protegida por la Comisión Nacional del Agua y que incluye medidas innecesarias, como extender la garantía constitucional del derecho al agua hasta 2085. Finalmente, alertó que las reformas propuestas facilitarían la contaminación y el vertido de aguas tóxicas sin responsabilidad clara.

Te puede interesar: Iniciativa de Ley General de Aguas abre la puerta a privatizaciones como la de Puebla, alerta Moctezuma

Temas

Más noticias

Internacional

Imperialistas de EU van por los recursos estratégicos de AL: Maduro

La Jornada -
Caracas. Estoy en Venezuela para presentar, en la Feria del libro de Caracas, mi nueva obra : "La conversación infinita" (ed. Acirema), una compilación...
Nacional

Precio de la canasta básica será de 910 pesos en los próximos 6 meses

La Jornada -
Ciudad de México. El precio de la canasta básica quedará en un máximo de 910 pesos para los próximos seis meses, esto gracias al...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Nuevas industrias deberán contar con su propia planta de tratamiento de agua residual, reafirma CEAS; las existentes contarán con plazo para regularizarse

Guadalupe de La Luz Degante -
Las nuevas empresas que se instalen en la entidad tlaxcalteca y que tengan descarga de agua, deberán contar con su propia planta de tratamiento,...

Senado exige investigar a Bonafont por prácticas de greenwashing y sobreexplotación del agua en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El Senado de la República exigió una investigación a fondo contra la multinacional Danone y su filial Bonafont por presunta sobreexplotación de mantos acuíferos...

Temas del campo de Tlaxcala serán abordados en mesas de trabajo con diputados federales; convocan a paro nacional el próximo 24

Guadalupe de La Luz Degante -
Tras la protesta realizada en la Cámara de Diputados federal, este martes, campesinos tlaxcaltecas serán atendidos la próxima semana en mesas de trabajo sobre...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025