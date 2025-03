En 15 días estará regularizado el transporte en la Atlixcáyotl: Tanús

En un plazo de 15 días quedará regularizado el transporte público en la Vía Atlixcáyotl, estimó Silvia Tanús Osorio, secretaria de Movilidad y Transporte.

En entrevista vía telefónica afirmó que además de las unidades de la Línea 4 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y las alimentadoras las empresas Oro y Estrella prestan unidades de transporte de personal y de turismo para cubrir la demanda de usuarios en la zona.

“Espero que en una semana quince días ya estemos regularizados. Ya hay más unidades de la Línea 4 de Ruta. Tenemos dos empresas que estarán de carácter temporal. Oro y Estrella nos están prestando ese servicio. El transporte de personal de Estrella y el turístico de Oro, nos están haciendo el favor de dar este servicio”.

Sostuvo que posteriormente la idea es trabajar con los concesionarios que han hecho solicitudes de muchos años y cumplan con los requisitos ante la dependencia.

“Se les dará un aumento de unidades para que los ciudadanos pueda tener el transporte que se requiere para moverse”.

Asimismo, afirmó que se permitirá que los propietarios de Lomas de Angelópolis tengan un transporte privado que recorra los clústeres de la empresa para llevar a los trabajadores que laboran en las casas de estos desarrollos.

Respecto a la demanda de regularización de los llamados “taxis piratas” por parte de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Tanús Osorio afirmó que desde el inicio de la administración había acordado con ellos que no hubiera invasión de rutas, sin embargo, no cumplieron su promesa.

“Me senté con la 28 de Octubre, y les supliqué que no invadieran rutas. Sin embargo, no los reconocieron. Desafortunadamente desencadenaron el fallecimiento de una persona a golpes en Azumiatla y por ningún concepto nosotros no podemos permitir que la seguridad de concesionarios, de choferes pero sobre todo de los ciudadanos estén en riesgo”.

Sostuvo que por esta razón se respetará a los legítimos concesionarios y continuarán los operativos para las personas que no tienen los permisos requeridos.