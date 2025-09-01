En 11 años Agua de Puebla tuvo ingresos por 17 mil mdp; es un crecimiento de 2 mil 137 por ciento, revela informe

Pese a tener una cartera vencida de 43 por ciento, Concesiones Integrales aumentó en 2 mil 137 por ciento sus ingresos desde que recibió la concesión del servicio de agua en Puebla, en abril de 2014, y hasta junio de 2025; esto es 22 veces más, pues la suma que captó por el cobro de cuentas creció de 787.8 a más de 17 mil 626 millones de pesos, en ese periodo.

Un informe de la empresa presentado al Consejo Directivo del SOAPAP, obtenido por La Jornada de Oriente, revela que esta tiene un crecimiento promedio anual en sus ingresos del 11 por ciento por el cobro del servicio, excepto durante el bienio de la crisis provocada por el Covid-19 (2019-2020).

El reporte, que tiene fecha de elaboración de junio pasado, refiere que la cartera vencida de Concesiones Integrales es de 43 por ciento, pues de las 495 mil 440 cuentas que la empresa tenía hasta ese mes, 213 mil 813 registraron algún adeudo superior a los tres meses, es decir, cuatro de cada 10.

Consultado al respecto, el ambientalista Francisco Castillo Montemayor, quien fue director del SOAPAP en 1999, calificó como “sorprendente” que la empresa, comúnmente conocida como Agua de Puebla, tenga un constante aumento anual en sus ingresos pese a que solo 57 por ciento de las cuentas están al corriente. En su opinión, esto se debe a los cobros excesivos e irregulares que la empresa hace a los usuarios, y que no son regulados por ninguna autoridad.

Castillo recordó que en los anexos del título de concesión que el Congreso del estado otorgó a Concesiones Integrales, en abril de 2014, para hacerse cargo del suministro de agua en el municipio de Puebla, la empresa se comprometió a recaudar ingresos anuales por alrededor de 4 mil millones de pesos, mediante estrategias como una mejora del servicio y eficiencia en la administración, pero, a decir de las cifras expuestas en el informe, esto no se cumplió.

A la ineficiencia administrativa, dijo, debe sumarse la falta de regulación a la empresa, pues señaló que ninguna autoridad ha puesto freno a sus abusos: ni el gobierno estatal, ni el municipio, ni la Profeco, por señalar algunas.

Los ingresos tienen un aumento anual promedio del 11%

El documento titulado como “Informe sobre el cumplimiento del convenio de responsabilidad hacendaria, concertado con la Secretaría de Planeación y Finanzas, del gobierno del estado de Puebla”, refiere que entre mayo y diciembre de 2014, que fueron sus primeros ocho meses de operación, la empresa tuvo ingresos por 787 millones 808 mil 658 pesos.

En los 12 meses de 2015, que fue el primer año completo de operaciones, la cifra aumentó a 1 mil 224 millones 525 mil 435 pesos. Esto implica 436.7 millones más equivalentes a un aumento de 55 por ciento.

En 2016, la suma se ubicó en mil 398 millones 627 mil 292 pesos, lo que representó 174.1 millones más que equivalen a 14 por ciento.

Para 2017, el cobro de las cuentas dejó 102 millones más a la empresa que en 2016, por lo que la cantidad recaudada fue de mil 500 millones 677 mil 180 pesos. El incremento fue de un 7 por ciento.

El documento indica que en 2018, Concesiones Integrales tuvo ingresos por mil 610 millones 189 mil 558 pesos, que implican un aumento también de 7 por ciento en comparación con 2017. La diferencia fue de 109.5 millones de pesos.

En 2019 la empresa tuvo el incremento anual más bajo desde que tiene la concesión, pues registró mil 651 millones 18 mil 938 pesos, cantidad que representa 40.8 millones de pesos más, equivalentes a un aumento de apenas 3 por ciento en comparación con 2018.

En 2020, el año en el que inició la contingencia sanitaria y la crisis económica por el Covid-19, el cobro de cuentas dejó ingresos por mil 388 millones 974 mil 463 pesos. Esto representó una reducción de 16 por ciento en comparación con 2019. La diferencia fue de 262 millones de pesos menos.

En el 2021 hubo un nuevo repunte en las finanzas de la empresa ya que a sus arcas ingresaron mil 467 millones 568 mil 655 pesos, suma que implica 78.5 millones más, que representaron un crecimiento de 6 por ciento.

En el informe se indica en 2022 los usuarios pagaron a la firma una suma por mil 751 millones 265 mil 537 pesos, lo que significó 283.6 millones más que en 2012. El aumento fue de 19 por ciento, el más alto en lo que lleva de operar en Puebla.

De acuerdo con el reporte, en 2023 la empresa tuvo ingresos por mil 962 millones 213 mil 668 pesos, lo que se tradujo en un incremento de 12 por ciento en relación con el año anterior. La diferencia fue de 210.9 millones.

El cobro de cuentas en 2024 representó una suma por 2 mil 46 millones 374 mil 406 pesos, la cual implica 84.1 millones más que en 2023, cantidad que representa un crecimiento de 4 por ciento.

El reporte, que está actualizado hasta junio pasado, indica que entre enero y este último mes, los pagos de los usuarios representaron 837 millones 361 mil 275 pesos.

Así, entre mayo de 2014 y junio de 2025, Concesiones Integrales sumó recursos por 17 mil 626 millones 605 mil 69 pesos.

Castillo Montemayor insistió en que este aumento es un reflejo de los cobros arbitrarios que la firma realiza, los cuales, reiteró, no son sancionados por ninguna autoridad. “Es una gran estafa”, acotó, al recordar que una de las promesas que el gobierno de Rafael Moreno Valle hizo para entregar la concesión es que mejoraría la eficiencia en el servicio, lo que a todas luces no ocurrió.