Empujan para que Trump deje la presidencia

Los dueños del capital se dieron cuenta que el manejo de la economía de Estados Unidos (EU), que hace Donald Trump, está poniendo al borde del colapso las formas imperiales del capitalismo salvaje, orillándolo a entrar en una “fase superior” caracterizada por el canibalismo monopólico empresarial puesto en práctica vía la imposición indiscriminada, e irracional, de aranceles a medio planeta, fuera de los marcos políticos, diplomáticos y de comercio internacional. Siendo el mayor importador del mundo, su imposición de aranceles es una ruptura con el modelo comercial de la globalización. La irracionalidad deriva de los motivos que se esgrimen para imponerlos, ajenos a la legalidad de su país, como reconocer al Estado palestino, por Canadá; enjuiciar a Bolsonaro, por Brasil o, la no contención de la inmigración y el “insuficiente” combate al narcotráfico, en el caso de México. La oligarquía que lo impuso en el cargo y una buena parte de sus seguidores republicanos, están decepcionados de sus modos de ejercer el poder político, su incomprensión del papel del Estado, el pésimo manejo de la economía, la cauda de corrupción que arrastra desde sus años mozos y, el hecho de que sus conductas como jefe de Estado, han convertido a EU en un socio desconfiable frente al cual, debe obrarse con recelo. Han iniciado acciones de facto para que deje el cargo.

Confirmando el dicho popular de que la vejez, por sí sola, no otorga sabiduría, Trump se ve alejado de las cualidades que, generalmente, caracterizan al hombre que envejece tornándolo prudente y sensato. Quedan fuera la nobleza y empatía hacia sus semejantes de las que, por lo visto, carece. Ha hecho, en su primer ejercicio presidencial y lo que va del segundo, una representación perfecta de lo que hace cualquier empresario metido a hacer política. Es la puesta en práctica, sin teoría filosófica de respaldo, de los ideales, métodos y fines que persigue el pensamiento de la derecha en todas sus vertientes, cuando sus personeros logran convencer a una sociedad de que pueden dirigir su destino político, social y económico. Reunir en una persona poder político y poder económico, aunque sea resultado electoral de una democracia formal, conlleva todos los elementos para que, en el desempeño del cargo, se asemeje a una monarquía absoluta que termine por desaparecer cualquier rastro de democracia. Las consecuencias las sufren los pueblos.

A sus años, pero, sabiéndose representante del poder político, económico y militar que distingue al imperio que todavía representa EU en el mundo; Trump se conduce como un jovenzuelo fornido, arrogante y prepotente que trata con menosprecio y ordinariez a sus semejantes. (Un liderazgo débil). En afán de enriquecer a la oligarquía estadounidense, bien representada en su gobierno, se ha dedicado a imponer aranceles a decenas de países, con la explicable excepción de Israel, siguiendo la finalidad declarada públicamente de que las empresas instaladas fuera de EU, se trasladen a producir a su territorio o, de no hacerlo, paguen los aranceles que unilateralmente impone o, negocia desde posiciones de fuerza. Eso configura el canibalismo monopólico empresarial que engulle o, destruye, empresas y puestos de trabajo en los demás países. La degradación del capitalismo está haciendo que los monopolios no se conformen, ya, con la explotación del trabajo asalariado como fuente primaria de acumulación de capital, sino que, ahora deciden tragarse a las empresas competidoras ubicadas fuera del territorio estadunidense. Nuestro mundo posee y vive todos los vicios sociales que le ha inyectado el capitalismo y la ideología de derecha que lo justifica.

Hasta ahí, todo podría ir bien para los grandes monopolios de las industrias bélicas, farmacéuticas, de la comunicación e información, minería y recursos naturales, y el capital financiero internacional; de no ser por las reacciones que esas conductas están provocando en los países afectados, que cuestionan el predominio político, económico, militar y saqueador que pretende instaurar Trump socavando la soberanía de los pueblos, intentando apoderarse de sus recursos naturales, atacar a sus empresas obligándolas a salir de sus lugares de asiento, u origen, para que trasladen su producción a EU o, sucumban frente al pago de aranceles, destruyendo los puestos de trabajo y degradando los niveles de vida de las poblaciones trabajadoras. Todo, en aras de enriquecer a los conglomerados industriales de ese país y a sus ricos magnates. Trump está enfrentando, como problemas principales de su gobierno, la impagable deuda pública de EU, los aranceles que impone, el horrendo conflicto de Gaza, los preparativos de guerra contra países de América Latina -incluyendo México-, la interminable guerra en Ucrania y, política y personalmente, el caso Jeffrey Epstein que, a su edad, parece quitarle el sueño. Sin embargo, el recuento de sus acciones de gobierno para resolver cada uno de estos conflictos (Trump tiene un tenso encuentro con manifestantes en un restaurante de D.C.) acredita la incapacidad manifiesta de su desempeño al frente del gobierno de EU. (Adiós, Trump, adiós: ¿se acerca el final para el presidente de EE.UU.?) La pregunta ya está en el aire.

Tratándose, quizá, del cargo político más importantes del mundo, los mecanismos para empujarlo a dejar el poder no vendrán revestidos de legalidad ni mucho menos de ética política; serán de violencia física y moral en su contra. La oligarquía estadunidense estaba contenta con Trump en la medida en que les reduce impuestos, les abre nuevos nichos de negocio y endeuda al Estado para favorecerlos. Lo que ya no les agrada son los resultados que la imposición de aranceles, guerras y despojos, están dejando; por ejemplo, el fortalecimiento de los BRICS como polo geopolítico que pueda disputarle hegemonía a EU en el mundo. En tal sentido, el primer aviso de que “su propia” oligarquía se le echaría encima, fue el diferendo con Elon Musk, del que todavía Trump pudo salir más o menos airoso. Pero van apareciendo otras formas de confrontarlo que podrían superar sus posibilidades y capacidades de defenderse.

Sin saber con meridiana claridad, hacia dónde quiere encaminar a EU, (¿Hacia dónde va Estados Unidos?) en las circunstancias que atraviesa su administración, cada vez más cuestionada, y los insistentes rumores en torno a la precariedad de su salud, esta declaración (Donald Trump perfila a JD Vance como su sucesor republicano en las elecciones de 2028) le resultó desafortunada, por el corto tiempo de su gestión o, premonitoria, por los males de salud que lo aquejan. (Donald Trump diagnosticado con insuficiencia venosa crónica). Con la columna vertebral de su política económica puesta en tela de juicio por los jueces (El tribunal federal de apelaciones tumba los aranceles de Trump: ¿Y ahora qué?), con una sombra criminal en su pasado que se ha convertido en pesadilla, más que otras de sus tropelías (Hermano de Epstein: “Jeffrey no se suicidó, sabía cosas que perjudicaban a Trump”), (“No es mi firma”, insiste Trump por supuesta carta a Jeffrey Epstein; asegura que “no se expresa de esa forma”); el magnate se ve obligado, además, a enfrentar ataques políticos que siendo el jefe de Estado, quizá, jamás pensó recibir no sólo por novedosos a base del uso de nuevas tecnologías, sino porque con todas las posibilidades de inteligencia política de su gobierno, no pudo prever que esos ataques vinieran de su propia oligarquía.

Ahora Trump debe sortear ataques como estos: (¿Por qué se dice que Donald Trump está muerto y un doble lo reemplaza?) o, (La IA de Trump… contradice a Trump). Como empresario, cuya única finalidad en la vida es acumular riquezas -lo cual hace muy bien aprovechando el cargo presidencial- posee una visión pragmática del ejercicio del poder público que le resta posibilidades de comprensión sobre el Estado y su conducción racional. Tanto el empresario político como el político empresario, aspiran al cargo público, para hacer negocios de todo tipo que les permitan cumplir su finalidad de vida aprovechando el dinero público. El desempeño político de Trump se basa en sus creencias empresariales prácticas. Jamás se le escuchará alguna referencia histórica, filosófica o literaria sobre la organización social, porque las desconoce. Su pragmatismo le induce a comerciar con la política y el poder. Y, ese pragmatismo político mercantilista, es el generador de todas las formas de violencia que hoy apreciamos en el mundo, sin que los organismos internacionales, la diplomacia de alto rango ni la sensatez política puedan resolver, racionalmente, los conflictos de guerra, despojo, destrucción y exterminio que cotidianamente configuran el acontecer mundial. Lamentablemente, EU no posee una institución democrática de revocación de mandato. Empujar la salida de Trump será, por ahora, sólo una pugna entre las élites; todavía no, una decisión del pueblo.