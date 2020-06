Operan 40% de empresas del vestido; hacen prendas a personal médico: Canaive

Solo un aproximado de 40 por ciento de las mil 786 empresas dedicadas a la fabricación de ropa, ubicadas en los estados de Puebla y Tlaxcala, continúan operando, pues ahora confeccionan cubrebocas, batas y cofias para el uso de personal médico y enfermería.

Federico Carmona Ocaña, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) en ambas entidades, indicó que tuvieron que reconvertirse para poder subsistir los embates económicos de la pandemia de Covid–19.

Es decir que alrededor de 714 unidades económicas dejaron su producir sus líneas normales, mientras que más de mil permanecen cerradas temporalmente.

Al participar en una conferencia convocada por el Consejo Coordinador Empresarial, expuso que aquellas que siguen operando se están enfrentando a varios obstáculos, entre ellos, el contrabando y la importación de cubrebocas hechos en China.

Agregó que la producción de estos últimos también aumentó en nuestro país, pero recalcó que no todos cumplen con las especificaciones sanitarias.

“Se metió mucha gente que no tiene que ver en el gremio a la comercialización o fabricación de cubrebocas, no tiene mayor ciencia. Pero también tiene que haber cierto protocolo de sanidad, no los podemos estar fabricando en casa sin ninguna medida de sanidad, estarlos comercializando sin ningún control”.

Asimismo, Federico Carmona acusó que la venta vía internet de cubrebocas y demás prendas utilizadas para evitar contacto con el nuevo coronavirus, va a la alza.

Pero no solo eso sino que en algunos casos se trata de mercancía que fue ingresada ilegalmente al país o que es “pirata”.

El dirigente demandó a los gobiernos federal y de Puebla poner mayor vigilancia en la comercialización vía internet y evitar la importación de prendas como las mencionadas, ya que en México también se fabrican, por lo que es preferible comprar a empresas locales para apoyar la economía del estado y regional.

Por otra parte, Federico Carmona previó un complejo regreso de la industria del vestido, no solo por el tema económico sino por todos los preparativos que tienen que hacer.

“Va a ser muy complicado arrancar industrias que no nada más es cerrar la llave, apagar las máquinas. Reactivarla requiere de un mantenimiento, de un proceso, no es nada fácil”, dijo sin mencionar un fecha tentativa para el retorno.

Confió en que en breve se anuncie el regreso de la industria del vestido, puesto que además del cierre obligado por la emergencia sanitaria en México, las tiendas departamentales les cancelaron los pedidos.

Asimismo, al estar cerradas las fronteras de varios países no hay forma de exportar la mercancía que se produce tanto en Puebla como en Tlaxcala.

Las empresas del vestido generaban, hasta antes de la pandemia, 52 mil empleos de manera directa; sin embargo, no refirió cuántos se han perdido.