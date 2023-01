Para detectar empresas factureras, se iniciaron 86 auditorías, informa secretario de la Función Pública

Después de señalamientos de que en gobiernos pasados y el actual ha habido relación con empresas factureras, se iniciaron 86 auditorías a dependencias y entidades, informó Juan Carlos Moreno Valle Abdala, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Durante su comparecencia ante diputados integrantes de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación, aclaró que la dependencia que él encabeza no es competente para determinar si una empresa es o no facturera, puesto que esa es función de la autoridad fiscal; no obstante, dijo que hasta el momento no han detectado alguna.

“El año pasado iniciamos 86 auditorías a dependencias y entidades de diferentes ejercicios fiscales porque se manejó mucho en medios de comunicación que el gobierno del estado había estado realizando, en diferentes años, incluyendo este periodo, operaciones con empresas factureras… Al día de hoy estamos cerrando esas auditorías”.

Asimismo, refirió que se han establecido controles más estrictos en el padrón de proveedores, estos incluyen visitas a domicilios fiscales para corroborar que las empresas sí existen y si, por ejemplo, tienen las altas ventas o ingresos que declaran a la autoridad.

Asimismo, se les piden los comprobantes de sus pagos mensuales y declaraciones provisionales, además de que se revisa su situación fiscal.

En el encuentro con los legisladores, Moreno Valle Abdala dio a conocer que está en curso una auditoría para determinar por qué el Soapap llegó al pasivo que actualmente tiene.

Especificó que dentro de la SFP hay un área de auditorías especiales que está conformada por expertos en distintas ramas, para poder detectar irregularidades.

“Por el grado de especialidad, se requiere de cierto grupo de técnicos, no nada más contable o arquitectos o de obras… una que estamos realizando ahorita, que es la deuda histórica del Soapap, entonces ahí nos tenemos que hacer de un equipo que tiene conocimientos de actuaría, que tiene conocimientos financieros, de auditoría forense, para poder determinar por qué llegó a esa deuda. Tenemos otra, como la Estrella de Puebla, como lo fue el teleférico, Hospital del Niño Poblano”, indicó.

Juan Carlos Moreno Valle añadió que para este año la SFP, como parte del combate a la corrupción y a la mejora continua de la administración pública, dará prioridad a la realización de auditorias en tiempo real, a fin de tener un enfoque preventivo de la administración; y se fortalecerán los órganos internos de control para lograr un mayor alcance de las auditorías que se practican.

Además, se recurrirá a la implementación de sistemas auditorías y uso de tecnologías de la información; a la digitalización total del trámite del padrón de proveedores y el uso de la firma electrónica avanzada en las actuaciones.