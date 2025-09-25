Jueves, septiembre 25, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Agua de Puebla, autofinancieras e inmobiliarias, entre las más denunciadas ante la Profeco

Agua de Puebla, inmobiliarias y autofinancieras, lideran denuncias por incumplimientos ante la Profeco en 2025.
Agua de Puebla, inmobiliarias y autofinancieras, lideran denuncias por incumplimientos ante la Profeco en 2025. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

Las empresas que pertenecen a los giros de gestoría y autofinanciamiento, agencias automotrices, al suministro de agua potable, e inmobiliario, en el municipio de Puebla, son las que acumulan más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Así lo dio a conocer Uriel Erazo García, delegado estatal en Puebla de la dependencia federal, quien detalló que las irregularidades más recurrentes son: negativas para que garantías se hagan efectivas o para rescindir contratos, cobros excesivos y fallas en el servicio.

Al acudir este jueves a la Comisión de Trabajo que realizaron regidores del municipio capitalino, precisó que en el caso del servicio de agua potable, este se refiere a la empresa Concesiones Integrales comúnmente conocida como Agua de Puebla.

En el caso de las autofinancieras se trata de casos en donde se han negado a entregar los vehículos a los compradores o no hacen efectivas las garantías. Una situación similar ocurre con las inmobiliarias, pues se reportan incumplimiento de ofertas, como áreas verdes o comunes e incluso de bienes inmuebles.

En su intervención, citó que en el transcurso de 2025, la delegación de la Profeco ha recibido 316 denuncias formales, de las que la mayoría se centran en comercios de los giros restaurante-bar, tiendas de autoservicio, casas de empeño, abarrotes, tiendas de conveniencia, tienda departamental, comida rápida, bares, estacionamientos, agencias de autos, empresas de autofinanciamiento, gimnasios, inmobiliarias e imprentas.

En cuanto a los motivos de las denuncias, precisó que los comercios no informan o no respetan los precios que ofrecen, cobro de comisiones por hacer pagos con tarjetas, cobros de propina de forma obligatoria, no tener registros en los casos de casas de empeño o no hace entrega de comprobantes.

En cuanto a los actos de suspensión, estos se concentran en los restaurantes-bar, venta de productos asiáticos, casas de empeño, agencias automotrices, tiendas de autoservicio, papelería y autofinanciamiento.

Ahondó que en el transcurso del año, el personal a su cargo ha realizado 250 visitas de verificación, de las cuales en 160 casos no se aplicaron infracciones, en 90 sí se establecieron multas, además de que se llevaron a cabo 256 visitas de vigilancia.

Temas

Más noticias

Internacional

Envían Italia y España fragata y buque para apoyar a la Global Sumud Flotilla

La Jornada -
Atenas. La Global Sumud Flotilla seguía ayer rumbo al enclave palestino, pese a haber sido blanco de ataques con drones en dos ocasiones, los...
Internacional

Condenan a cinco de años de cárcel al ex presidente francés, Nicolas Sarkozy

La Jornada -
París. El ex presidente conservador Nicolas Sarkozy deberá ingresar próximamente en prisión, después de que la justicia francesa lo condenó este jueves a cinco...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:50

Detectan de 3 a 4 socavones en las calles del municipio de Puebla, cada semana; la Romero Vargas y Caleras, las zonas más afectadas

Patricia Méndez -
La Comuna de Puebla detecta entre 3 y 4 socavones cada semana causados por las lluvias; las zonas más afectadas son las juntas auxiliares...

Suspenden ventas en papelerías Tony por omitir información al consumidor

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) determinó suspender la comercialización de bienes y servicios en dos sucursales de Tony Tiendas, S.A. de C.V. en...

Roban arma a policía auxiliar que se quedó dormido en el Barrio de la Luz

Isaí Pérez Guarneros -
Un agente de la Policía Auxiliar, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se quedó dormido durante su turno de guardia en una...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025