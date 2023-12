En contra de reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana se pronunciaron representantes de cámaras y asociaciones empresariales de Puebla, al señalar que habría un impacto económico en las empresas, principalmente las pequeñas y medianas.

Al respecto, Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, indicó que en caso de que esa iniciativa prospere, tendrían que incrementar las tarifas de las habitaciones.

Opinó que ninguna empresa está en condiciones de poder disminuir los días de descanso, incrementar a 20 los días el aguinaldo ni tampoco de otorgar el 20 por ciento de salario mínimo que están obligadas a pagar a partir del 1 de enero de 2024.

En ese contexto, el líder de los hoteleros señaló que no todo el personal está capacitado para desarrollar sus funciones, por lo que, desde su punto de vista, el gobierno tendría que cumplir con dotarlos de habilidades y otorgarles certificaciones.

Cabe mencionar que será hasta 2024 cuando se discuta la iniciativa. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, indicó que esto se hace con la finalidad de ir a la par con la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso que se debatiera más tiempo la posible modificación al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El legislador federal informó específicamente que será hasta el periodo de sesiones de febrero.

Carlos Azomoza Alacio, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), delegación Puebla, indicó no estar de acuerdo con que se reduzcan las horas de trabajo a la semana, ya que opinó que aunque laboren 48 horas, todavía les queda tiempo a los empleados para estar con sus familias.

Asimismo, glosó que se tendría que contratar personal para un turno más, lo cual les afectaría.

“Yo creo que los horarios que tienen hoy las familias, permite tener un calidad de vida, entonces yo no estoy tan a favor de recortar el horario, también nos implicaría tener horario extraordinario o tener dobles turnos”.

Del aumento de 20 puntos porcentuales al salario mínimo, que se tendrá que aplicar a partir del 1 de enero, expuso que no afectará económicamente a los restaurantes.

Por su parte, Felipe Mendoza Torres, director de la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios A.C. (Aprepsac), manifestó que es “delicado y complicado” reducir los horas de trabajo a la semana.

Consideró que la jornada establecida de 48 horas debe permanecer y que incluso los trabajadores deben aumentar su productividad.

Añadió que en el caso de pagar más días de aguinaldo es la misma situación, ya que, desde su punto de vista, no es necesario porque ha habido incrementos al salario.

Mendoza Torres expuso que los restaurantes que tienen agremiados todavía tienen estragos de la epidemia de Covid-19, por lo que les sería difícil cumplir con más cambios al artículo 123 constitucional.

En ese tenor también ha sido la postura a lo largo de este año de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), cuyo presidente Juan Pablo Cisneros Madrid, aunque ha dicho estar a favor de que los trabajadores laboren menos horas, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) podrían resultar afectadas, en caso de prosperar la iniciativa.

“Cada giro es distinto, hay quienes viven de trabajar los sábados, de trabajar los siete días de la semana, puede ser un impacto distinto, puede ser en la capacidad de producción, en las horas de servicio. ¿Cómo beneficia al colaborador? Creo que tener más tiempo para disponer de su familia, de recreación, agrega valor, el tema es ¿cuál va a ser el impacto?.. El mismo colaborador a la mejor dice: sí, me gusta tener tiempo libre, pero me gusta también mi trabajo y me interesa tener 48 horas de trabajo y remunerarme más”.