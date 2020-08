Ante irresponsabilidad de empresarios y clientes, Barbosa instruye a la SG a aplicar cierres

Esta mañana, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, instruyó al titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez, a proceder con el cierre de negocios que han rebasado el aforo del tercio de capacidad permitido en la reapertura y reprobó que este fin de semana plazas comerciales y supermercados hayan incumplido el decreto de desconfinamiento.

En la rueda de medios que brindó este lunes para informar sobre la estrategia contra el coronavirus y el comportamiento social frente a la pandemia, el titular del Poder Ejecutivo reiteró que a pesar de que la Secretaría de Salud federal ubicó a Puebla entre los estados con semáforo en color naranja alto, las medidas para la reactivación económica siguen siendo las mismas, pues lo que se aplica en la entidad es el modelo de desconfinamiento diseñado por su administración, el cual, además, será explicado a las autoridades de otras entidades.

En ese sentido, ratificó que solo si el próximo viernes las cifras de contagio se mantienen dentro de lo controlable habrá mayor apertura, lo cual dudó, dado la conducta vista este fin de semana:

“Cuando el semáforo epidemiológico federal nos pone en naranja alto es manténganse con un cuidado especial, no abran lo que ya quieran abrir: que ya quieren abrir cines, gimnasios, banquetes y todo lo que significa aglomeración. Se va a ver en 15 días, del viernes en adelante vamos a empezar a ver la curva de la ola de subida y si nosotros encontramos que la ola de respuesta es moderada y la podemos controlar con un comportamiento social responsable, podemos planear una apertura más grande, esa es la progresividad de la reapertura, eso lo tenemos que entender todos”, expresó.

Luego, lamentó: “los reportes del fin de semana indican que no se está cumpiendo lo del trercio, me hablaron gente que iban a centros comerciale y los super, que estaban repletos, es decir, hubo un comportamiento no adecuado, no responsable, porque se puede ir a un centro al que bien pueden ver que está repleto y no entrar, pero no hubo un comportamiento responsable”.

Indicó que esa conducta irresponsable no fue solo privativa de los clientes sino de los dueños de los negocios.

“No hay manera, no hay tanta autoridad como para impedir tanta irresponsabilidad (…) No están cumpliendo las mamás al no cuidarse ellas, no cuidar a sus esposos, a su hijos: ¡háganlo señoras por favor!”.

Insistió en que la noticia de que se está cerca de hallar una vacuna contra el Covid-19 no implica que en este momento el peligro de muerte haya pasado: “les hablo a los papás, a las mamás, les hablo a los jóvenes, a los adultos mayores, cuidémonos, seamos moderados en nuestro comportamiento social para que no tengamos un rebrote, les hablo a los empresarios para que cuidemos esta posición”.

Barbosa Huerta enfatizó el exhorto hacia la iniciativa privada: “llamo a los empresarios a cumplir a lo que se comprometieron” y aunque dijo que se dialogará con todos los sectores para instarlos a la responsabilidad, cuando el secretario de Gobernación le dijo que en los recorridos que esa y otra dependencia hicieron en tianguis y comercios no hubo cierres por tres horas como sanción, sino diálogo, evidentemente molesto, el gobernador ordenó: “Te instruyo a que apliquen esa medida por favor, que dejen de hablar y la apliquen”.