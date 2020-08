EMPRESARIADO IRRESPONSABLE

Durante el periodo de confinamiento, el sector empresarial fue tenaz hasta la necedad en la presión que ejerció sobre las autoridades estatales para que autorizaran las actividades productivas y comerciales, a pesar de que las tasas de contagio de coronavirus estaban en el punto más alto.

El gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta tuvo pláticas con la iniciativa privada, previas al desconfinamiento paulatino y gradual, en las que los hombres y mujeres de negocios se comprometieron a respetar las disposiciones para la apertura, entre ellas, que los locales abiertos no rebasarían el tercio del aforo máximo establecido en sus licencias de funcionamiento.

La reapertura se autorizó mediante un pacto comunitario y los primeros en romperlo han sido los empresarios. Es verdad que, sobre todo en los dos pasados fines de semana, miles de poblanos desbordaron los centros, plazas comerciales y supermercados. Pero lo cierto es que los dueños, gerentes y encargados de esos inmuebles no hicieron nada por detener el desorden, antes lo alentaron.

No extraña el comportamiento de estos empresarios, que tienen la doble moral como signo de identidad, pues suelen desgarrarse las vestiduras señalando la paja en el ojo ajeno, pero no por no mirar la viga en el propio, sino para ocultarla a la vista de los demás, aunque en esta ocasión como en muchas otras anteriores, su hipocresía ha quedado por completo al desnudo, exhibiendo además una profunda irresponsabilidad con la salud pública en aras de no perder sus plusvalías.