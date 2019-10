Mil 200 trabajadores de la empresa SEBN, ubicada en Atlixco, iniciaron paro de labores

Trabajadores de la empresa SEBN en el municipio de Atlixco, dedicada a la fabricación de arneses que provee a la empresa Ford, iniciaron un paro de labores este día por abusos de la empresa.

El dirigente de la CTM, Leobardo Soto Martínez, confirmó que esta medida forma parte de un movimiento de un sindicato distinto a la central que encabeza -pero con el cual se solidarizan- y que inició en la Ciudad de México, por lo que consideran atropellos a sus derechos laborales.

El patrono decidió despedir injustificadamente al líder del sindicato, a algunas personas que forman parte del comité ejecutivo y a operarios, sumando hasta ahora 100 personas que se han quedado sin empleo.

Además, a los colaboradores en activo les pagan 1 peso por cada arnés fabricado, no les cubren el tiempo extra ni el turno de la noche, los obligan a doblar la jornada laboral y han decidido cancelar el turno de la mañana.

El líder de la CTM indicó que esta situación ya se está repitiendo en varias empresas, lo cual consideró preocupante.

“Al dejarlos sin su contrato colectivo, sin representación sindical, pues quién va a pelear por sus utilidades, quién va a pelear por su aguinaldo próximo ya, quién va a pelear por su prestación de bono de Buen Fin”.

Abundó que la intención es desaparecer al sindicato para hacer lo mismo con el contrato colectivo y dejar indefensos a los agremiados, con la probabilidad de que pierdan sus prestaciones.

Nancy, una de las despedidas indicó que desde hace dos años hay malos tratos, no les pagan el tiempo extra, los humillan y no les permiten ir al baño.

“Nada más están pendientes de que no nos desaparezcamos ni para tomar agua. Las horas extras no nos las pagan, cuándo nos hace falta un bono nos dicen que no, que ese bono de aquí a ocho día te lo pagan, te descuentan más de lo que te están pagando”.

Otros trabajadores indicaron que incluso se han registrado casos de acoso sexual.

Elementos de la policía estatal se encuentran afuera de las instalaciones de la empresa para evitar que se cometan actos vandálicos.

En tanto que Leobardo Soto acusó que uniformados del municipio de Atlixco arribaron, pero a decir del líder, están de parte de la empresa.

Poco después de las 8 de la mañana la empresa finalmente contactó a los trabajadores, con quienes se reunirá a las 7 de la noche para destrabar el conflicto.